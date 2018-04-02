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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Элликкалинский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдается 2/4/18 Метро Хамида Алимжана в Бустан, Узбекистан
Сдается 2/4/18 Метро Хамида Алимжана
Бустан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/18
Сдается 2/4/18 в Центре Города Метро Хамида Алимжана После ремонта с обстановкой 900$ е…
$800
в месяц
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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