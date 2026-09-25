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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE

Узбекистан, Ташкент
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Об агентстве

ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE — современное агентство недвижимости, предоставляющее полный спектр услуг на рынке жилой, коммерческой и инвестиционной недвижимости. Мы сопровождаем клиентов на всех этапах сделки — от подбора объекта до юридического оформления и передачи прав собственности.

Наша миссия — помогать клиентам находить лучшие решения в сфере недвижимости, обеспечивая высокий уровень сервиса, прозрачность сделок и индивидуальный подход.

Мы работаем с квартирами, домами, коммерческими помещениями, земельными участками и инвестиционными проектами, предлагая профессиональные консультации и надежное сопровождение.

Услуги
  • Покупка недвижимости
  • Продажа недвижимости
  • Аренда недвижимости
  • Коммерческая недвижимость
  • Новостройки
  • Инвестиции в недвижимость
  • Юридическое сопровождение
  • Оценка недвижимости
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