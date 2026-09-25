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Аренда домов на сутки в Чирчике, Узбекистан

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1 объект найдено
Дача со всеми удобствами в Чирчик, Узбекистан
Дача со всеми удобствами
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Дом находиться в горном районе ,чистый воздух рядом с домом протикает сай Уникальное жилье …
$200
за сутки
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Частный продавец
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