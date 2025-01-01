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Долгосрочная аренда складов в Чиланзарском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Фармацевтический склад на массиве Кушбеги от 300 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Фармацевтический склад на массиве Кушбеги от 300 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Площадь 970 м²
Количество этажей 3
Кушбеги массив, улица Кушбеги, Яккасарайский район . Сдается: Фармацевтический склад, соо…
46,66 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha

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