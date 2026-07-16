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Виллы с видом на горы в Бостанлыкском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Вилла в Бостанлыкский район, Узбекистан
Premium Premium
Вилла
Бостанлыкский район, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Villa SANTORINI — готовая двухэтажная вилла площадью 580 м², созданная для тех, кто ценит пр…
$696,000
НДС
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Застройщик
HB Group
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Бостанлыкском районе, Узбекистан

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная