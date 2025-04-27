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Снять коттедж в аренду на длительный срок в Бостанлыкском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Продаётся новая дача в дачном посёлке Бостанлыкский район Таш обл в Бостанлыкский район, Узбекистан
Продаётся новая дача в дачном посёлке Бостанлыкский район Таш обл
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся дача в дачном посёлке  Битта котта хол = 12 × 7 Спалня котталар = 2  Спальни де…
$220,000
в месяц
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English, Русский, Oʻzbekcha
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