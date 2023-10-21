Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ангрен
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Ангрен, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Этаж 1
Продаётся база 90 соток узгариш 5000 кв.м помишения с арендатороми готовый бизнес газ вода…
14,68 млрд сум
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Коммерчекая,нежилой Чилонзор-20 Тралейбус круг 2/1/4 готовый офис  60 кв м с ремонтом це…
703,51 млн сум
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
Количество этажей 9
Массив Эльбек ул.Эльбек  (бывш.вин завод) рядом Канадская школа,недалеко от магазина "Виногр…
3,43 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Яккасарайский район Продается новый офис Улица Шота Руставели Вторая линия Площадь 100 кв…
2,20 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продаётся магазин салон красоты Бутик 4 соток Юнусобод район Мегапланет 4 соток 20 метр…
3,49 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
#0051 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ЗАСТРОЙКУ (Гостиница , супермаркет итд) Расположение:Якасарайс…
7,46 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 140 м²
ПРОДАЁТСЯ #0112 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Расположение:Шайхантахурский район Ориентир:Хотам мойка …
1,68 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Областное управление дошкольного образования Общая площадь участка 2 га о проекте N…
Цена по запросу
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Первая линия! Учтепинский район,12 квартал ,ориентир Учтепинская налоговая,клиника Шохмед Пр…
1,41 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ханабад, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ханабад, Узбекистан
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 1
Продаётся база склад промзона сергелинский промзона янги хайот 80 соток 2700 кв.м помещение…
15,91 млрд сум
Коммерческая 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 7 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 10…
2,94 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся 50 соток сурум янги хайот старый пость квадратный участок 100 кв.м здания под …
7,59 млрд сум