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Коммерческая недвижимость в Ангрен, Узбекистан

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1 объект найдено
Продается чайхона в Ангрен, Узбекистан
Продается чайхона
Ангрен, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 2 900 000 м²
Количество этажей 2
Продается чайхона в городе Ангрен по трассе Ташкент - Наманган  1-линия. Рядом 2 больших пре…
$400 000
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