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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Андижан, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 4 500 м² в Андижан, Узбекистан
Коммерческое помещение 4 500 м²
Андижан, Узбекистан
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
🏢 СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ 45 СОТОК В АНДИЖАНЕ Хакан, ул. Гишихона, 116 …
$3 000
в месяц
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Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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