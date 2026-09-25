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Продажа ресторанов и кафе в Андижанская область, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
15
Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Продажа помещения с готовым арендатор Мирабаде 110 м2 110 школа Срочно в Асака, Узбекистан
Продажа помещения с готовым арендатор Мирабаде 110 м2 110 школа Срочно
Асака, Узбекистан
Площадь 110 м²
✈️ Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Мирабадский район 📍 Ориентир: ЦУМ,…
$450 000
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