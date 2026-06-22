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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Алмалык, Узбекистан

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2 объекта найдено
Аренда помещения в Алмалык, Узбекистан
Аренда помещения
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 10
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
Производственный объект для склада и для производства, основная деятельность цеха спецализир…
$100
в месяц
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Частный продавец
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Производственный цех в аренду! в Алмалык, Узбекистан
Производственный цех в аренду!
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 4 000 м²
Сдается производственный цех в аренду. Город Алмалык.  Высота потолков 8 м Газ - среднееда…
$5
в месяц
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Агентство
Ведущий специалист компании Rizomulk
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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