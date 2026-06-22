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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Алмалык, Узбекистан

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1 объект найдено
Сдается 3/4/4 Ц1 Бибигон в Алмалык, Узбекистан
Сдается 3/4/4 Ц1 Бибигон
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Сдается 3комнатная квартира 4этаже 4этажного кирпичного дома в Мирза улугбекском районе н…
$1,000
в месяц
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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