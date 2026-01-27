  1. Realting.uz
  Ведущий специалист компании Rizomulk

Ведущий специалист компании Rizomulk

Узбекистан,
;
Агентство недвижимости
Меньше месяца
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты недвижимости, а также на подготовке профессиональных риелторов.

Rizomulk Group — tijorat va turar joy ko‘chmas mulki bozorida faoliyat yurituvchi yetakchi xalqaro kompaniya bo‘lib, ko‘chmas mulk obyektlarini sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan.

Rizomulk Group is a leading international company in the commercial and residential real estate market, specializing in property sales, management, investment, and the professional training of real estate agents.

Услуги

🔎 Подбор недвижимости
📈 Аналитика рынка и инвестиции
💼 Команда профессиональных риелторов
🎓 Обучение риелторов в Академии

Услуги:
— Обучение и повышение квалификации риелторов
— Аренда, продажа и аналитика коммерческой недвижимости
— Подбор новостроек и инвестиционные консультации
— Доверительное управление объектами
— Юридическое и нотариальное сопровождение сделок

