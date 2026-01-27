  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. Ведущий специалист компании Rizomulk

Ведущий специалист компании Rizomulk

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты недвижимости, а также на подготовке профессиональных риелторов.

Rizomulk Group — tijorat va turar joy ko‘chmas mulki bozorida faoliyat yurituvchi yetakchi xalqaro kompaniya bo‘lib, ko‘chmas mulk obyektlarini sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan.

Rizomulk Group is a leading international company in the commercial and residential real estate market, specializing in property sales, management, investment, and the professional training of real estate agents.

Услуги

🔎 Подбор недвижимости
📈 Аналитика рынка и инвестиции
💼 Команда профессиональных риелторов
🎓 Обучение риелторов в Академии

Услуги:
— Обучение и повышение квалификации риелторов
— Аренда, продажа и аналитика коммерческой недвижимости
— Подбор новостроек и инвестиционные консультации
— Доверительное управление объектами
— Юридическое и нотариальное сопровождение сделок

Наши агенты в Узбекистане
Маруфбек Абдуллаев
Маруфбек Абдуллаев
1 объект
Агентства рядом
КВАДРО
Узбекистан, Узбекистан
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 47 Долгосрочная аренда 318 Краткосрочная аренда 1
Здравствуйте! Меня зовут Жамшид. С 10-летним опытом в сфере недвижимости Ташкента, я ваш надежный эксперт в операциях по продаже и аренде недвижимости. Я обещаю вам не только выгодные условия сделок, но и их реализацию в кратчайшие сроки. Моя цель — сделать процесс продажи или аренды максима…
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартиры
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 28 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Premium Premium
PRO Silver
SquareLab innovative property solutions
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Muzaffar Atajanov Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
My Home Real Estate Agency
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты