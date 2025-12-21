  1. Realting.uz
Rizomulk Group

Узбекистан, Ташкент
;
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2011
На платформе
На платформе
10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
realting.uz/account/company-profile
Мы в соцсетях
Об агентстве

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты, а также на подготовке профессиональных риелторов.                                              🔎 Подбор недвижимости
📈 Аналитика рынка и инвестиции
💼 Команда квалифицированных риелторов
🎓 Обучение риелторов в нашей Академии

Услуги

В настоящее время наша команда специализируется на следующих направлениях:

  • Аренда, продажа, поиск и аналитика коммерческой недвижимости.​

  • Подбор новостроек и консультации по инвестициям в недвижимость.​

  • Доверительное управление объектами для частных и юридических лиц: технический анализ, планирование и управление.​

  • Нотариальное и юридическое сопровождение сделок с недвижимостью на всех этапах. 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 03:54
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Квартиры
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/9
ЦУМ, Ц-7 Мирабадский район, ор-р 110 Школа Комнат: 2 Этаж: 6 Этажность дома: 9 Общая площа…
$133,000
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 15/16
Продается просторная 4-комнатная квартира (150 м²) в премиальном ЖК «Кислород» (Сеул Мун) с …
$420,000
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 8/9
Продаю свою 4 комнатную квартиру в самом центре города. 100 кв м. Новый капитальный дизайнер…
$175,000
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 2/4
Продаётся просторная 4-комнатная квартира в престижном районе на улице Чехова (“Попугайчики”…
$250,000
Коммерческая недвижимость
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
Продаётся своя квартира офис. Можно Ипотеку. Владелец. Центр, 2 большие парковки Метро Узбек…
$180,000
Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
Продается офис срочно ВДОЛЬ ДОРОГИ на Ц-5 (Юнусобод район) Этаж: 1 3 ком +1 холл Этажност…
$220,000
Коммерческое помещение 336 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 336 м²
Ташкент
Число комнат 8
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение ор-р м.Чорсу. 2.5сот 336м2 400тыс Не упустите возможность п…
$400,000
Офис 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 80 м²
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Продаётся своя квартира. Владелец. Центр, Метро Узбекистанская 200м, Хумо Арена, Ташкент сит…
$210,000
Наши агенты в Узбекистане
Кахрамон Миркасымов
Кахрамон Миркасымов
1 объект
