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Prime Towers

Узбекистан,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 17:53
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 20 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 8 Земельные участки 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
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New House Elite
ул Бободжонова 26 оф 41
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
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Jasur Rieltor Estate
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Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
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PRO Silver
Этажи
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мирзо Улугбека, здание №55, 100007
Год основания компании 2021
Долгосрочная аренда 1
"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Эта…
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