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Недвижимость Бахтиёр

Узбекистан Ташкент
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Недвижимость Бахтиёр
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Квартиры
Смотреть все 10 объектов
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Продаётся Юнусабад-14, двухкомнатная квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома орентир С…
750,37 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом в Ташкентский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом
Ташкентский район
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Продаётся Юнусабад-12, трёхкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного Раздельные комнаты…
933,38 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Ташкентский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Ташкентский район
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 7/4
Продаётся Юнусабад 13, трёхкомнатная квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома комнаты р…
890,68 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
Продаётся Юнусабад-6, трёхкомнатная квартира на третьем этаже четырёхэтажного дома 935366530
835,77 млн сум
Наши агенты в Узбекистане
Baxtiyor Ismatillaev
Baxtiyor Ismatillaev
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ООО "Alliance Estate"
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!