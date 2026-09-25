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Megarieltor

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

🏆 13 лет опыта
🏢 Жилая и коммерческая недвижимость
📝 Ипотека и юридическая защита
👔 Консалтинг и сопровождение сделок
🔑 Работаем в интересах клиента

по всем вопросам: @megarieltor

Услуги

Добрый день!

Мы - MEGARIELTOR, агентство недвижимости с 13-летним опытом работы на рынке Ташкента.

Мы оказываем профессиональные услуги физическим лицам и компаниям в сфере недвижимости:

• Покупка и продажа квартир на первичном и вторичном рынке.
Аренда жилой и коммерческой недвижимости.
• Подбор инвестиционных объектов.
• Помощь в оформлении ипотеки.
• Полное юридическое сопровождение сделок.

Почему выбирают нас?

✅ Более 13 лет успешной работы.
✅ Индивидуальный подход к каждому клиенту.
✅ Безопасность и прозрачность каждой сделки.
✅ Полное сопровождение документов и юридическая защита.
✅ Профессиональная поддержка на всех этапах покупки, продажи или аренды недвижимости.

Наша цель - сделать процесс работы с недвижимостью максимально простым, безопасным и комфортным для каждого клиента.

Будем рады помочь Вам подобрать лучший вариант и ответить на все ваши вопросы!


Hello!

We are MEGARIELTOR, a real estate agency with over 13 years of experience in the Tashkent property market.

We provide professional real estate services for individuals and businesses, including:

• Buying and selling residential properties.
• Residential and commercial property rentals.
• Investment property selection.
• Mortgage consultation and assistance.
• Full legal support throughout every transaction.

Why choose us?

✅ Over 13 years of industry experience.
✅ Personalized approach to every client.
✅ Transparent and secure transactions.
✅ Complete legal assistance and documentation support.
✅ Professional guidance from consultation to closing.

Our goal is to make every real estate transaction safe, convenient, and stress-free.

Feel free to contact us for professional advice or to find the property that best suits your needs.

 

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