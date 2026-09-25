🏆 13 лет опыта
🏢 Жилая и коммерческая недвижимость
📝 Ипотека и юридическая защита
👔 Консалтинг и сопровождение сделок
🔑 Работаем в интересах клиента
по всем вопросам: @megarieltor
Добрый день!
Мы - MEGARIELTOR, агентство недвижимости с 13-летним опытом работы на рынке Ташкента.
Мы оказываем профессиональные услуги физическим лицам и компаниям в сфере недвижимости:
• Покупка и продажа квартир на первичном и вторичном рынке.
Аренда жилой и коммерческой недвижимости.
• Подбор инвестиционных объектов.
• Помощь в оформлении ипотеки.
• Полное юридическое сопровождение сделок.
Почему выбирают нас?
✅ Более 13 лет успешной работы.
✅ Индивидуальный подход к каждому клиенту.
✅ Безопасность и прозрачность каждой сделки.
✅ Полное сопровождение документов и юридическая защита.
✅ Профессиональная поддержка на всех этапах покупки, продажи или аренды недвижимости.
Наша цель - сделать процесс работы с недвижимостью максимально простым, безопасным и комфортным для каждого клиента.
Будем рады помочь Вам подобрать лучший вариант и ответить на все ваши вопросы!
Hello!
We are MEGARIELTOR, a real estate agency with over 13 years of experience in the Tashkent property market.
We provide professional real estate services for individuals and businesses, including:
• Buying and selling residential properties.
• Residential and commercial property rentals.
• Investment property selection.
• Mortgage consultation and assistance.
• Full legal support throughout every transaction.
Why choose us?
✅ Over 13 years of industry experience.
✅ Personalized approach to every client.
✅ Transparent and secure transactions.
✅ Complete legal assistance and documentation support.
✅ Professional guidance from consultation to closing.
Our goal is to make every real estate transaction safe, convenient, and stress-free.
Feel free to contact us for professional advice or to find the property that best suits your needs.