Услуги

Добрый день!



Мы - MEGARIELTOR, агентство недвижимости с 13-летним опытом работы на рынке Ташкента.



Мы оказываем профессиональные услуги физическим лицам и компаниям в сфере недвижимости:



• Покупка и продажа квартир на первичном и вторичном рынке.

Аренда жилой и коммерческой недвижимости.

• Подбор инвестиционных объектов.

• Помощь в оформлении ипотеки.

• Полное юридическое сопровождение сделок.



Почему выбирают нас?



✅ Более 13 лет успешной работы.

✅ Индивидуальный подход к каждому клиенту.

✅ Безопасность и прозрачность каждой сделки.

✅ Полное сопровождение документов и юридическая защита.

✅ Профессиональная поддержка на всех этапах покупки, продажи или аренды недвижимости.



Наша цель - сделать процесс работы с недвижимостью максимально простым, безопасным и комфортным для каждого клиента.



Будем рады помочь Вам подобрать лучший вариант и ответить на все ваши вопросы!





Hello!



We are MEGARIELTOR, a real estate agency with over 13 years of experience in the Tashkent property market.



We provide professional real estate services for individuals and businesses, including:



• Buying and selling residential properties.

• Residential and commercial property rentals.

• Investment property selection.

• Mortgage consultation and assistance.

• Full legal support throughout every transaction.



Why choose us?



✅ Over 13 years of industry experience.

✅ Personalized approach to every client.

✅ Transparent and secure transactions.

✅ Complete legal assistance and documentation support.

✅ Professional guidance from consultation to closing.



Our goal is to make every real estate transaction safe, convenient, and stress-free.



Feel free to contact us for professional advice or to find the property that best suits your needs.