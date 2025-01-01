  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. Elya Real Estet

Elya Real Estet

Узбекистан,
;
Оставить заявку
Позвонить
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Мы в соцсетях
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 22:07
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Узбекистане
Elya Azizova
Elya Azizova
Агентства рядом
My Home Real Estate Agency
Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
PRO Silver
Этажи
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мирзо Улугбека, здание №55, 100007
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 2269 Долгосрочная аренда 408

"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.

Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Jasur Rieltor Estate
Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
VIP-позиция
New House Elite
ул Бободжонова 26 оф 41
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 1
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
PRO Silver
Alliance Estate
Узбекистан,
Год основания компании 2019
Новостройки 25 Жилая недвижимость 4153 Коммерческая недвижимость 177 Долгосрочная аренда 773 Земельные участки 113

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский