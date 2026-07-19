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Elvira Fayzulina

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
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Русский
Время работы
Закрыто сейчас
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Эльвира Файзулина
Эльвира Файзулина
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DOMLINE.UZ
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Краткосрочная аренда 208
DOMLINE.UZ — агентство недвижимости, специализирующееся исключительно на посуточной аренде жилья в Ташкенте. Мы предоставляем клиентам широкий выбор полностью меблированных квартир, домов и коттеджей для краткосрочного проживания — от одного дня до нескольких недель. Все объекты проходят …
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Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 20 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 8 Земельные участки 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
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Jasur Rieltor Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
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Muzaffar Atajanov Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
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PRO Silver
SquareLab innovative property solutions
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 25 Коммерческая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 1
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