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Al Qamar Realty

Узбекистан, Самарканд
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

AL QAMAR REALTY — агентство недвижимости, которое сопровождает клиентов в решении любых вопросов, связанных с недвижимостью.

Мы занимаемся покупкой, продажей и арендой жилой и коммерческой недвижимости, помогаем подобрать квартиры, дома, земельные участки, офисы, торговые и инвестиционные объекты.

Наши специалисты сопровождают клиента на всех этапах сделки: от подбора подходящего объекта и организации просмотров до переговоров, проверки документов и завершения сделки.

Мы работаем как с собственниками недвижимости, так и с покупателями, арендаторами, инвесторами и компаниями. Главные принципы AL QAMAR REALTY — профессиональный подход, прозрачность, индивидуальное внимание к каждому клиенту и ориентация на результат.

AL QAMAR REALTY — недвижимость, решения и возможности в одном месте.

Услуги
  • Продажа недвижимости
  • Покупка недвижимости
  • Аренда недвижимости
  • Коммерческая недвижимость
  • Загородная недвижимость
  • Инвестиции в недвижимость
  • Сопровождение сделок
  • Проверка документов
  • Консультации по недвижимости
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