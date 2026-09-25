Об агентстве

AL QAMAR REALTY — агентство недвижимости, которое сопровождает клиентов в решении любых вопросов, связанных с недвижимостью.

Мы занимаемся покупкой, продажей и арендой жилой и коммерческой недвижимости, помогаем подобрать квартиры, дома, земельные участки, офисы, торговые и инвестиционные объекты.

Наши специалисты сопровождают клиента на всех этапах сделки: от подбора подходящего объекта и организации просмотров до переговоров, проверки документов и завершения сделки.

Мы работаем как с собственниками недвижимости, так и с покупателями, арендаторами, инвесторами и компаниями. Главные принципы AL QAMAR REALTY — профессиональный подход, прозрачность, индивидуальное внимание к каждому клиенту и ориентация на результат.

AL QAMAR REALTY — недвижимость, решения и возможности в одном месте.