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Agenstvo8899

Tashkent
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
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Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 11:32
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Русский, Oʻzbekcha
PRO Silver
Этажи
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мирзо Улугбека, здание №55, 100007
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 2269 Долгосрочная аренда 408

"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.

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