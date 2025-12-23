Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Жилая
  4. Особняк
  5. Гараж

Особняки с гаражом в Яккасарайский район, Узбекистан

Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
🏡 Элитный дом в Яккасарае — VIP-резиденция для семьи или представительства     📍 Як…
$1,38 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная