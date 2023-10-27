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Магазин 20 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
20
649 м²
1/10
▪️Продаю действующее нежилое помещение под любой вид бизнеса😍 📍Район: Яккасарайский 📍1 лин…
15,87 млрд сум
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