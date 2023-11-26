Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Коммерческая
  4. Производственные помещения

Производственные здания в Яккасарайский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
280
рестораны
3
офисы
48
магазины
1
готовый бизнес
1
Производство В архив
Очистить
5 объектов найдено
Производство с парковка в Ташкент, Узбекистан
Производство с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
18,38 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Производство с парковка в Ташкент, Узбекистан
Производство с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
18,38 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Производство с парковка в Ташкент, Узбекистан
Производство с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
18,38 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Производство с парковка в Ташкент, Узбекистан
Производство с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
18,38 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233 [email protected]
Производство с парковка в Ташкент, Узбекистан
Производство с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
18,38 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233 [email protected]