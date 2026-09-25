Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent viloyati
  3. Turar joy
  4. Uy

in Toshkent viloyati uy sotib olish uchun

;
Bostanlik district
38
Qibray district
85
Zangiota Tumani
39
Kuyichirchik district
4
Ko'proq ko'rsatish
242 ob'ekt topildi
Uy 10 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 10 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 10 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 8 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 10 300 m²
Qavatlar soni 2
Keles shahrida 10,3 sotixli 2 qavatli hovli uy sotiladi 10,3 sotix yer maydonida joylashg…
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy _just_in Argin, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy
Argin, Oʻzbekiston
Maydoni 260 m²
Қибрай туманида жойлашган инвестиция учун жуда яхши ер участкаси! Дўрмон маҳалласи, Нураф…
$192 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 2 xonalar _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
TOP TOP
Uy 2 xonalar
Yangiiul, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 1
Ikkinchi va rivojlangan hududda qulay joylashuv. Do'konlar, bozorlar, dorixonalar va jamoat …
$3
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
UP UP
Uy 7 xonalar
Qibray district, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Yotoq xonalari soni 5
Hammomlar soni 7
Maydoni 1 400 m²
Qavatlar soni 3
Yozda shahardan ancha salqin boladi. Basseyn va sauna mavjud. Barcha kommunikatsiya bor
$650 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy _just_in Kumaryk, Oʻzbekiston
Uy
Kumaryk, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 1
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 2 xonalar _just_in Gazalkent, Oʻzbekiston
Uy 2 xonalar
Gazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavatlar soni 1
🏡 GAZALKENTDA YANGI UY SOTILADI Toshkent viloyati, G'azalkent shahrida 2026-yilda qurilgan …
$60 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Qibray, Doʻrmon, 2,2 akr (13727)
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Sotaman: 9 xonali,2 kavatli 2,7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uyda 9…
$230 068
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Oilaviy dam olish va sarmoya kiritish uchun Chimyon shahrida yangi premium dala uyi sotiladi…
$250
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 14 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 14 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 14
Hammomlar soni 7
Maydoni 1 400 m²
Qavatlar soni 4
uyali do'lmondda hojgan Durmandagi uy, ekologik toza joy, 14 Acres 8 yotoq xonasi. …
$3,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Villa _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Villa
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 5
Maydoni 580 m²
Qavatlar soni 2
Villa SANTORINI — 580 m² maydonga ega, yashashga to‘liq tayyor premium ikki qavatli villa bo…
$696 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
HB Group
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
Sotaman : 3,5 sotix yerdagi 5 xonali korobka uy. Uy 5 xona, oshxona, hojatxona va yerto'lada…
$67 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Yuqori texnologiyali zamonaviy 2 qavatli kottej sotiladi - LimonariaUy maydoni: 200 m² Uchas…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 2
Qibray, 1,7 akr (N 13614)
$200 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 6
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 1
Sanif (Yukoriyuz mahallasi)dagi uy sotiladi Belgilangan joy: TTZ bozoridan ikkita bekat bor.…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Dermen, 2,5 akr (13299)
$255 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Kattasu, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kattasu, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 5
Maydoni 395 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся просторный двухэтажный дом в тихой и уютной махалле! Идеальный вариант для боль…
$212 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
Sotaman : 3,5 sotix yerdagi 5 xonali korobka uy. Uy 5 xona, oshxona, hojatxona va yerto'lada…
$68 282
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Chigatay, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Chigatay, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 1
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Зангиота АТП мозор кўчада участка сотилади. 9 хонаси бор.  8 сотих. фасад 24 метр. (24…
$165 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 6 xonalar _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся уютный обжитой дом по адресу: улица Тинчлик 4-2. Участок 7,5 соток (750 м²). Дом …
$105 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Qibray district, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Uy Mirzo Ulug'bek tumani Grek shahri Hudud maydoni 2 akr 2 qavat, + podval, garaj, omb…
$220 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 3
Tuman: Yunusobod KFI - Parvoz, Uch Qaxramon posti - Yashash maydoni: 400 m2 - Xonalar soni: …
$235 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 12 xonalar _just_in Argin, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Argin, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Hammomlar soni 5
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 2
Qibrayda keng uy sotiladi Uy Qibrayning nufuzli hududida, Qibray sanatoriysi yonida joylashg…
$720 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Sotaman: 9 xonali,2 kavatli 2,7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uyda 9…
$230 096
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Yangiiul, Oʻzbekiston
Uy
Yangiiul, Oʻzbekiston
🏡 Kottej sotiladi | Yangiyo'l tumani 📐 Uchastka maydoni: 6 akr 📏 Fasad: 30*20 🏠 Uchastkad…
$45 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in 1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 6 m²
Qavatlar soni 2
Продается дача! Элитный дачный поселок 6 соток по кадастру,по факту больше 2х этажный дом…
$190 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
Продается дом площадью 80 м2 с большим земельным участком в центре города Нурафшан. Дом боль…
$85 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Limonariya, 2 akr (13517)
$285 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari in Toshkent viloyati

villalar
kottejlar

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
dengiz manzarasi ko'rinadigan
3 xonali uy Hovuz
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
3 xonali uy Golf maydoni
arzon
elita