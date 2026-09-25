Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрай
  3. Turar joy
  4. Uy

Kibrayda uy sotib olish uchun

;
34 ob'ekt topildi
Uy 7 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Sotaman : 2,6 sotix maydondagi qobiq holatidagi ajoyib ikki qavatli uy. Uyning fasadi : 12,…
$85 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Zvezdochka turadi-joy majmuasida 12 sotix ajoyib dala hovli uchastkasini sotaman. 6 maydonda…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Қибрай тумани, Тошкент. Қора Мурт – Ғишт заводи йўли бўйида 2 қаватли уйи билан 8 сотихли эк…
$320 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 7 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 430 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$309 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
20 sotix maydondagi ajoyib eksklyuziv 2 qavatli uy sotaman. Uy juda yaxshi qurilgan va barch…
$600 618
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 375 m²
Qavatlar soni 2
Продаю шикарный ЕвроДом | Дурмень Адрес: Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон К…
$549 326
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
20 sotix maydondagi ajoyib eksklyuziv 2 qavatli uy sotaman. Uy juda yaxshi qurilgan va barch…
$600 862
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 1
Sotiladi DURMOND Baxor uy landmark pansionat 3 sotik 3 yotoq xonasi 1 zal katta oshxona podv…
$158 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 1
Здравствуйте, представляю вашему вниманию дом в кибрае махалля сохибкор ( это где БТИ кибрая…
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 8 m²
Qavatlar soni 1
Локация: Таш обл., р-н Кибрай, Бунёдкор МФЙ, ул. Таянч, дом 13   8-соток  На террит…
$330 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 89 m²
Qavatlar soni 1
Jon uyining 2,8 yuzdan bir qismi sotuvga qo'yilgan, 3 ta xonada 2 ta. Katta bog' emas, meval…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 2
Kibrai tumani zafarobod SSG ShART MSG Sent-Kibray Kurortchi D.30, 31. Sobiq krujskaya. 18 …
$68 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 310 m²
Qavatlar soni 2
KOTTEJLAR SOTILADI!!! Qibray tumani Belgilangan joy - Durmen Kottejlar Xonalar - 5 Qavatlar…
$140 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 89 m²
Qavatlar soni 1
Jon uyining 2,8 yuzdan bir qismi sotuvga qo'yilgan, 3 ta xonada 2 ta. Katta bog' emas, meval…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Relax Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 14 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 14 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 14
Maydoni 2 700 m²
Qavatlar soni 4
#Qibray tumani #Ulug'bek poselok manzil:Yadroviy instdan teparoda #4-ta binoli 1-Ta bino 4-…
$400 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 310 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotiladi, 6 sotix Manzil: Toshkent tumani Bunyodkor mahallasi 6 xonali uyning umumiy mayd…
$255 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Витрина
Aloqa tillari
Русский
Uy 10 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Hammomlar soni 3
Qavatlar soni 3
Kibri Bitqqo'rgon 2.2 Borzaklar 3-qavatlar 10 Hon uyali Ha Bitters va hammom Boros Narhi 140…
$140 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 2
Участка Сотилади Кибрай Ташгресда Селхоз Институтдан 3 км кирилади 2.6 Сотих 6 та хона 4 т…
$120 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zarnigor Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 7 m²
Qavatlar soni 1
уй кибрай: Бу 6,5 сотокли участкани расмлари. Ремонт пайти олинган расмла боракан. Уборкадан…
$180 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 2
Продается участок Кибрайский район, ор-р Дурмон, 7комнатный, коробка, двухуровневый, 7 сото…
$280 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent Viloyati Tumanid Zudlik bilan Xovai Siledi 4.1 Acres 1 Hammom Oshmony Kupnlar Ahil …
$100 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 145 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся участок 8 соток Квадрат участок на котором имеется дом старой постройки Отличное…
$235 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Qoramurt postidan keyin 1 km, 2-qavat Uy, 5 xonali remontsiz, kvadrat uchastkasi , katta y…
$180 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Relax Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 900 m²
Qavatlar soni 3
$400 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 20 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 20 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 20
Maydoni 930 m²
Qavatlar soni 3
Предлагается в покупку Фешенебельный дом площадью 930 м2 (с учетом летних террас и внутренне…
$950 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 4 m²
Qavatlar soni 1
999957040 Qibray - Qibray tumani, Parvoz mahallasi - Orientir: Uch Qahramondan 3 km - Maydon…
$158 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 1
Uy-joy sotiladi, go'zal Qibray hududida. Sayt tabiatning shahar infratuzilmasiga yaqinligi b…
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland ko'chmas mulk agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 3
Maydoni 3 000 m²
Qavatlar soni 2
Қибрай, Обод махалла, К.Азимов кўчасидаги янги махаллада 3 сотохли 2 этаж+подвал участка кар…
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский