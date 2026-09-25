Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Qibray district uy sotib olish uchun

;
Chirchik
6
Kibray
34
85 ob'ektlar topildi
Uy _just_in Argin, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy
Argin, Oʻzbekiston
Maydoni 260 m²
Қибрай туманида жойлашган инвестиция учун жуда яхши ер участкаси! Дўрмон маҳалласи, Нураф…
$192 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
UP UP
Uy 7 xonalar
Qibray district, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Yotoq xonalari soni 5
Hammomlar soni 7
Maydoni 1 400 m²
Qavatlar soni 3
Yozda shahardan ancha salqin boladi. Basseyn va sauna mavjud. Barcha kommunikatsiya bor
$650 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Qibray, Doʻrmon, 2,2 akr (13727)
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 14 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 14 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 14
Hammomlar soni 7
Maydoni 1 400 m²
Qavatlar soni 4
uyali do'lmondda hojgan Durmandagi uy, ekologik toza joy, 14 Acres 8 yotoq xonasi. …
$3,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Yuqori texnologiyali zamonaviy 2 qavatli kottej sotiladi - LimonariaUy maydoni: 200 m² Uchas…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 2
Qibray, 1,7 akr (N 13614)
$200 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 6
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 1
Sanif (Yukoriyuz mahallasi)dagi uy sotiladi Belgilangan joy: TTZ bozoridan ikkita bekat bor.…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Dermen, 2,5 akr (13299)
$255 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Kattasu, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kattasu, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 5
Maydoni 395 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся просторный двухэтажный дом в тихой и уютной махалле! Идеальный вариант для боль…
$212 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Qibray district, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Uy Mirzo Ulug'bek tumani Grek shahri Hudud maydoni 2 akr 2 qavat, + podval, garaj, omb…
$220 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 12 xonalar _just_in Argin, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Argin, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Hammomlar soni 5
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 2
Qibrayda keng uy sotiladi Uy Qibrayning nufuzli hududida, Qibray sanatoriysi yonida joylashg…
$720 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Limonariya, 2 akr (13517)
$285 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Gvardeyskiy, 3 akr (13575)
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Sotaman : 2,6 sotix maydondagi qobiq holatidagi ajoyib ikki qavatli uy. Uyning fasadi : 12,…
$85 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Zvezdochka turadi-joy majmuasida 12 sotix ajoyib dala hovli uchastkasini sotaman. 6 maydonda…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Қибрай тумани, Тошкент. Қора Мурт – Ғишт заводи йўли бўйида 2 қаватли уйи билан 8 сотихли эк…
$320 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 435 m²
Qavatlar soni 1
Sozda sotiladi, 10 sotix va 2 ta katta uy-joy, go'zal, shinam va sokin joyda (Toshkent viloy…
$235 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 430 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$309 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Qibray district, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 5
Maydoni 1 700 m²
Qavatlar soni 2
Kibrayda, daryo yaqinida uy sotiladi. Yer maydoni 14 sotix. Narxi: 650 000 $. Egasidan sotil…
$650 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Uy 8 xonalar _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Qibray district, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Asosiy uy sotiladi. Mirzo Ulug‘bek tumani, Amir Temur elita mahallasi Uchastka maydoni 9,2 a…
$880 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
20 sotix maydondagi ajoyib eksklyuziv 2 qavatli uy sotaman. Uy juda yaxshi qurilgan va barch…
$600 618
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 375 m²
Qavatlar soni 2
Продаю шикарный ЕвроДом | Дурмень Адрес: Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон К…
$549 326
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Saroy
Durmen, Oʻzbekiston
Maydoni 18 000 m²
Qavatlar soni 3
Предлагается к продаже большой и уютный дом, идеально подходящий для комфортной жизни большо…
$1,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 18 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 18 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 18
Maydoni 1 260 m²
Qavatlar soni 2
SAMPI, 8,2 sotok (11020)
$700 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
20 sotix maydondagi ajoyib eksklyuziv 2 qavatli uy sotaman. Uy juda yaxshi qurilgan va barch…
$600 862
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 207 m²
Qavatlar soni 1
O'zlashtirish uchun uy sotiladi. M.Ulug'bek tumani Er uchastkasi 8.06. yuz qism. 4 xona, 2 …
$460 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Qibray district, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Qibray district, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 88 m²
Qavatlar soni 1
Продам жилой дом, состоит из общей полезной площади 81,96кв.м с всеми подключенными централь…
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 1
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Kiring, yashang va dam oling. Chirchiq daryosi bo'yida uy, 6 sotix, qo'shimcha 2 sotix bog’ …
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 4 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 1
Sotiladi DURMOND Baxor uy landmark pansionat 3 sotik 3 yotoq xonasi 1 zal katta oshxona podv…
$158 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari in Qibray district

villalar
kottejlar

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita