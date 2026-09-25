Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Паркентский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Parkent district uy sotib olish uchun

;
Parkent
3
10 ob'ektlar topildi
Uy 3 xonalar _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 50 m²
Qavatlar soni 1
Parkent tumanidagi eng ekologik toza mahallada 13,5 sotix yerdagi kichkina uy sotaman. Uy 3 …
$5 300
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy
Parkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
🌿 Kottej sotiladi | PARKENT 🏡 9 akr | 200 m² | 2 qavat 🏊 2 ta basseyn + sauna 🍽 Yozgi o…
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Kyzyltog Krasnogorsk, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Kyzyltog Krasnogorsk, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 129 m²
Qavatlar soni 1
Продается дом в поселке Красногорск (Кызылтог), Ташкентская область. Комфортный 4-комнатный …
$30 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 5 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
$148 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 1
Chiroyli qishloq uyi qidirayotganlar uchun ajoyib yangilik... Toshkent viloyati, Parkent tum…
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Qavatlar soni 2
Svoya kotteji Uch Tepa O'rikzor Lager Sotik 2 5-xona Hammom: 3 Padval: -1 -2   2 kavat padv…
$169 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 1
$125 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Zarkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Zarkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 8 m²
Qavatlar soni 1
$77 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Villa _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Villa
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 11 m²
Qavatlar soni 1
$160 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 2
O'rikzor  mramir ko'cha  4.5 sotik  2 etaj  8 xona  2 ta zal. 3 ta sanuzil 2 oshxona  4 ta k…
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita