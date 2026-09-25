Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чарвак
  3. Turar joy
  4. Uy

Charvakda uy sotib olish uchun

;
13 ob'ektlar topildi
Uy 3 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 1
Дача сотилади бочка мактаб масжидга яқин тинч яхши маҳаллада газ сув канализатсия бор дача ўзимики
$110 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 2
Tayyor biznes! Dachani jaraga berib har kuni 200$ gacha daromad olish mumkin. ﻿﻿4 ta xona …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Marco Polo
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
$160 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 6 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Дача Сотилади Бочкада жойлашган 0.04 га ерда жойлашган Сув канализация свет муаммо юк До…
$270 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 2 110 m²
Qavatlar soni 1
Бустонлик тумани, Кизил сув МФЙ Чарвокда нотурар бино-иншоотлари билан сотилади 22 сотих ху…
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
$260 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
сотилади дача Мулжал Хумсон булок Дача + участка ер майдони 8 сутик 2 га болинган 4 сутки…
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 660 m²
Qavatlar soni 1
Bo'stonliq tumanida dam olish maskani qurilishi uchun noturar obyekt sotiladi. Barcha sharoi…
$320 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 10 000 m²
Qavatlar soni 2
Chorvoqdan #dacha qurmoqchimisiz? Maklerga aldanib qolmang! Bo’stonliq tumanidan o’zingiz x…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 152 m²
Qavatlar soni 2
Bo'stonliq tumani Chorvoq shaharchasida tayyor dacha sotiladi. Barcha sharoitlari bor, Hujja…
$82 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 1
Manzil: Bustonlik to'mani Amirsoy Yer maydoni: huzhat buyicha 18 gektar Uyning maydoni: 214…
$180 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 2 200 m²
Qavatlar soni 1
Бустонлик тумани, АМИРСОЙ МФЙ да #участка сотилади хужжат асосида 12 сотих, амалда 22 соти…
$150 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Shahar uyi 7 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Shahar uyi 7 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 1 300 m²
Qavatlar soni 2
Ўзбекистоннинг энг нуфузли ҳудудларидан бирида жойлашган ажойиб инвестиция имкониятини кашф …
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha