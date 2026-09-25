Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Паркент
  3. Turar joy
  4. Uy

Parkentda uy sotib olish uchun

;
3 ob'ekt topildi
Uy 3 xonalar _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 50 m²
Qavatlar soni 1
Parkent tumanidagi eng ekologik toza mahallada 13,5 sotix yerdagi kichkina uy sotaman. Uy 3 …
$5 300
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy
Parkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
🌿 Kottej sotiladi | PARKENT 🏡 9 akr | 200 m² | 2 qavat 🏊 2 ta basseyn + sauna 🍽 Yozgi o…
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 1
Chiroyli qishloq uyi qidirayotganlar uchun ajoyib yangilik... Toshkent viloyati, Parkent tum…
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN