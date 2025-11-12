Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  2. Назарбек
  3. Turar joy
  4. Uy

Nazarbekda, Oʻzbekiston uy sotib olish uchun

18 ob'ektlar topildi
Uy 15 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 15 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Talab bo'yicha narx
Telegram
Agentlik
agro
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 130 m²
Qavatlar soni 1
Nazarbek tokzord 1.3 sotix shnamgina uy 3 ta hona 2 hammom va oshxona kuchaga 30 m qushnila …
$54,000
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 3
zanniota tuman Nazarbek Temir Yul sanatoriy 1,5 - yuz 5-GHO 3-Sanuzel uy-200m² Pakma…
$95,000
Agentlik
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
Nazarbek Tarnovda yengi qurulgan 1.8 sotuli yevro remont hovli kotta koʻchadan 100 metr kirg…
$87,000
Agentlik
Shaxnoza Realtor Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 12 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 2
#ховли #участок #назарбек Назарбекда Евро участка (каробка 80% иши битган) Ориентир: Пушкин…
$180,000
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 3
Продажа Участка Состояние Черновая отделка Площадь 4 соток Есть подвал Цена 180 000 старт
$180,000
Telegram
Agentlik
Elite Estate Broke
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 1
#ховли #назарбек #участок Тошкент тумани. Назарбекда 2.5 соток ховли Му́лжал: Пушкин Уму…
$78,000
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
Срочно продается участок: - Зангиатинский район  - Назарбек Харакат - площадь участка: …
$90,000
Agentlik
Shaxnoza Realtor Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 1
999951030 - Toshkent shahri OltinTepa tumani - Mo'ljal: Risolat kafesi - Maydoni: 2,1 sotix…
$93,000
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся участок в Ташкентской Области Назарбек угловой 4 сот. 5 комнат Обращаться по номеру:
$75,000
Agentlik
HUMO_GOLD
Aloqa tillari
Русский
Uy 10 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 160 m²
Qavatlar soni 2
Xramonning 5 gektari 150000Uning markaziy narxi yaqinida 5 gektar maydonda sotaman
$150,000
Telegram
Agentlik
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
999957040 Nazarbek - Toshkent viloyati Nazarbek Mevazor mahallasi - Maydoni: 2,5 sotix - Xo…
$78,000
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Kottej 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 1
Продается участки по адресу: Зангиотинский район, Назарбек, Махаля Мевазор. Площадь : 1, 6…
$77,900
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 4 m²
Qavatlar soni 2
999957040 Nazarbek - Nazarbek Tomani, Rim mahallasi - Orientir: Bitonkadan 8 km - Maydoni: …
$107,000
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 1
999951030 - Toshkent Tumani Oltintepa - Orientir: Toshmi postidan 3 km Kirganda - Maydoni: …
$113,000
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 1
999951030 - Toshkent Tumani Oltintepa - Orentir: Toshmi Ramazondan keyin - Maydoni: 3 yuz -…
$123,000
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 1
Продаю 5 комнатный дом большая земля 18 сот в Назарбеке Харокат. Цена 150 000 у.е Есть дру…
$150,000
Telegram
Agentlik
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
999962040 - Nazarbek Tumani Mevazor mahallasi Totli qoziq 15 y - O‘rentir: Beshqo‘rg‘on meta…
$92,000
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский