Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Bostanlik district uy sotib olish uchun

;
Charvak
13
Chimgan
7
Gazalkent
5
38 ob'ektlar topildi
Uy 3 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 1
Дача сотилади бочка мактаб масжидга яқин тинч яхши маҳаллада газ сув канализатсия бор дача ўзимики
$110 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
6 sotixli kottej sotiladi. 3 xonali .2 ta hammom. Hammom, basseyn. Shahar shovqinidan uzoqda…
$60 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 3
Maydoni 255 m²
Qavatlar soni 2
Продается премиальный дом в самом сердце Чимгана — одной из самых перспективных курортных зо…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 5 xonalar _just_in Xo'jakent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Xo'jakent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Evro kottej sotiladi, Xo'jakentda, juda qulay joy, 6 sot, katta uy 200m2 3 yotoq xonasi katt…
$319 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Chorvoq suv ombori sizning sarmoyangiz uchun noyob imkoniyatdir! Sidjak mahallasidagi 20 so…
$215 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 3 xonalar _just_in Yangiaul, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Yangiaul, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 2
12 sotix dacha sotiladi (ichida samozaxvat bor dokumentalniy) yonida suv bor Ozis va biznes …
$100 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 2
Tayyor biznes! Dachani jaraga berib har kuni 200$ gacha daromad olish mumkin. ﻿﻿4 ta xona …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Marco Polo
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 20 xonalar _just_in Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Uy 20 xonalar
Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 20
Maydoni 1 500 m²
Qavatlar soni 3
Bo'stonliq tumani Belgisi - barrel Uy/dacha Xonalar-20 Qavatlar soni-3 Yer maydoni - 18 ak…
$399 510
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Gʻazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 3
#Bostonlik #Humson -Or-r Panoramic SPA mehmonxonasi - Uchastka maydoni: 8 akr - Qavatlar son…
$1,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Villa _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Villa
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 5
Maydoni 580 m²
Qavatlar soni 2
Villa SANTORINI — 580 m² maydonga ega, yashashga to‘liq tayyor premium ikki qavatli villa bo…
$696 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
HB Group
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Oilaviy dam olish va sarmoya kiritish uchun Chimyon shahrida yangi premium dala uyi sotiladi…
$250
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 2 xonalar _just_in Gazalkent, Oʻzbekiston
Uy 2 xonalar
Gazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavatlar soni 1
🏡 GAZALKENTDA YANGI UY SOTILADI Toshkent viloyati, G'azalkent shahrida 2026-yilda qurilgan …
$60 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
$160 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Дача Сотилади Бочкада жойлашган 0.04 га ерда жойлашган Сув канализация свет муаммо юк До…
$270 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 2 110 m²
Qavatlar soni 1
Бустонлик тумани, Кизил сув МФЙ Чарвокда нотурар бино-иншоотлари билан сотилади 22 сотих ху…
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Sijjak, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Sijjak, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Qavatlar soni 1
❗️Kadastrli uyingiz sotiladi! Sijak tog'larida!❗️    ❗️BIRINCHI SATIR ❗️ 🟠 Yer maydoni…
$60 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
$260 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Xo'jakent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Xo'jakent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 1 500 m²
Qavatlar soni 2
МАНЗИЛ: Тошкент вилояти, #Бўстонлиқ тумани, Хўжакент қишлоғи 🔶 МЎЛЖАЛ: Хўжакент Бочкани теп…
$580 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Uy 4 xonalar _just_in Gazalkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Gazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 88 m²
Qavatlar soni 1
Дом находится у подножья гор. Имеется фруктовый сад. Требует ремонта. Контактный номер : .
$55 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Gazalkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Gazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Chiroyli joyda chiroyli saroy. Kichkina "Italiya" shahardan atigi bir soatlik masofada joyl…
$420 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Uy 10 xonalar _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Hammomlar soni 3
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 230 m²
Qavatlar soni 2
Chimganda tayyor dacha sotiladi Tabiat quynida joylashgan
$17 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Iskandar, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Iskandar, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Yotoq xonalari soni 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 1
Bustonlik tuman Iskandard Hovli 100 000 USD umumiy maydoni 10 sotix. Belgilangan joy    "Xo…
$100 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 1
SROCHNA CHIMGANDA SOTILADI. Manzili: Bo'stonliq tumani, Chimgan Mo'ljal: NEBESA Yer maydoni…
$60 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
сотилади дача Мулжал Хумсон булок Дача + участка ер майдони 8 сутик 2 га болинган 4 сутки…
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 660 m²
Qavatlar soni 1
Bo'stonliq tumanida dam olish maskani qurilishi uchun noturar obyekt sotiladi. Barcha sharoi…
$320 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Kottej 3 yotoq xonasi _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Kottej 3 yotoq xonasi
Chimgan, Oʻzbekiston
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 1 360 m²
Продаётся дача в Чимгане 13,5 соток рядом густой Лес Продаёт дачный участок в Чимгане: -…
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 10 000 m²
Qavatlar soni 2
Chorvoqdan #dacha qurmoqchimisiz? Maklerga aldanib qolmang! Bo’stonliq tumanidan o’zingiz x…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Charvak, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 152 m²
Qavatlar soni 2
Bo'stonliq tumani Chorvoq shaharchasida tayyor dacha sotiladi. Barcha sharoitlari bor, Hujja…
$82 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Kottej 8 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 4
Maydoni 14 000 m²
Qavatlar soni 2
$270 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari in Bostanlik district

kottejlar

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
dengiz manzarasi ko'rinadigan
3 xonali uy Hovuz
3 xonali uy Golf maydoni
arzon
elita