Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent viloyati
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Bostanlik district
4
Qibray district
11
Zangiota Tumani
3
Tashkent district
4
Kottej Oʻchirish
Tozalash
29 ob'ektlar topildi
Kottej 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Qibray, Doʻrmon, 2,2 akr (13727)
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Oilaviy dam olish va sarmoya kiritish uchun Chimyon shahrida yangi premium dala uyi sotiladi…
$250
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Yuqori texnologiyali zamonaviy 2 qavatli kottej sotiladi - LimonariaUy maydoni: 200 m² Uchas…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 2
Qibray, 1,7 akr (N 13614)
$200 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Dermen, 2,5 akr (13299)
$255 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся уютный обжитой дом по адресу: улица Тинчлик 4-2. Участок 7,5 соток (750 м²). Дом …
$105 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Limonariya, 2 akr (13517)
$285 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Gvardeyskiy, 3 akr (13575)
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 3 xonalar _just_in Yangiaul, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Yangiaul, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 2
12 sotix dacha sotiladi (ichida samozaxvat bor dokumentalniy) yonida suv bor Ozis va biznes …
$100 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kottej 5 xonalar _just_in Khasanboy, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Khasanboy, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
#Yunusobod #Hasanboy #MHasanboy - Or-r 313-maktab - gektar - 2 - Fasad 10/20 - Uyning qavatl…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Kottej _just_in Do'stobod (Soldatskiy), Oʻzbekiston
Kottej
Do'stobod (Soldatskiy), Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$20 800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 290 m²
Qavatlar soni 2
Sabzavot shahri, 3,5 akr (12857)
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Limonariya, 2,5 akr (13686)
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 156 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся Дом (Участок) НОВЫЙ ТАШКЕНТ  Посёлок Ахмад Ясавий(Свердлов).  Дом состояние кор…
$48 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ким Пётр
Aloqa tillari
Русский
Kottej 8 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 4
Maydoni 14 000 m²
Qavatlar soni 2
$270 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 1
Katta, kattagina sotiladi 5 xonali uy. 9 gektar yer maydoni.  + 5 gektar uy yonida. Qulay jo…
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 310 m²
Qavatlar soni 2
KOTTEJLAR SOTILADI!!! Qibray tumani Belgilangan joy - Durmen Kottejlar Xonalar - 5 Qavatlar…
$140 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 6 m²
Qavatlar soni 1
Уй Сотилади Нурафшон шахар Пишика 6 сотих 87000$ дагавор бор. Банк оркали толови-хам мавжуд …
$87 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Khasanboy, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Khasanboy, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 160 m²
Qavatlar soni 2
# YANGI HASARBABABABABIDA # DO'STONTHONTKKTKON ORM # 🏢5 xonalar 🏢2-hikoya 🏢2 hikoyam 🏢1…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 374 m²
Qavatlar soni 2
Ховли(коробка) Янги 16 йилликда сотилади 2,5 сотих 5 хонали кухня, хол. Подвал бутун уйнинг …
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 3 xonalar _just_in Yangiyul district, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Yangiyul district, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Men ipotekaga sotaman yoki katta uyimni, katta podvalli 2 qavatli dachani almashtiraman. Uyd…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej _just_in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston
Kottej
Toshkent viloyati, Oʻzbekiston
Maydoni 327 m²
Qavatlar soni 3
Gulzor ko'chasida KibraI tumanida xiyonatkor yozgi uy sotuvi sotilmoqda. Beshta yotoq xonasi…
$266 600
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland ko'chmas mulk agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 3 yotoq xonasi _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Kottej 3 yotoq xonasi
Chimgan, Oʻzbekiston
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 1 360 m²
Продаётся дача в Чимгане 13,5 соток рядом густой Лес Продаёт дачный участок в Чимгане: -…
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 3
zanniota tuman Nazarbek Temir Yul sanatoriy 1,5 - yuz 5-GHO 3-Sanuzel uy-200m² Pakma…
$95 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Aloqa tillari
Русский
Kottej 8 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Предлагаем вам коттеджи в стиле хайтек по приемлемым ценам только до 15 февраля Рассрочка…
$80 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 4 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Qora bezakda keng 2 qavatli kottej kasalligi - to'liq to'ldirilgan jabhada va yaxshi saqlana…
$90 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Sayriddin Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 1
Plots for sale at the address: Zangiota district, Nazarbek, Mahalya Mevasor. Hudud: 1,6 akr…
$77 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 6 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 230 m²
Qavatlar soni 2
Mahlug'lar mahalla Sanifda sotiladi. Tashqi bezak travertin tomonidan amalga oshiriladi. Qo…
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real.str
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Chirchiq shahrining yashil va sokin hududida joylashgan zamonaviy 2 qavatli uy kotteji! sot…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Sayriddin Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita