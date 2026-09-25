Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чимган
  3. Turar joy
  4. Uy

Chimganda uy sotib olish uchun

;
7 ob'ektlar topildi
Uy 4 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 3
Maydoni 255 m²
Qavatlar soni 2
Продается премиальный дом в самом сердце Чимгана — одной из самых перспективных курортных зо…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 230 m²
Qavatlar soni 2
Chimganda tayyor dacha sotiladi Tabiat quynida joylashgan
$17 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 1
SROCHNA CHIMGANDA SOTILADI. Manzili: Bo'stonliq tumani, Chimgan Mo'ljal: NEBESA Yer maydoni…
$60 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kottej 3 yotoq xonasi _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Kottej 3 yotoq xonasi
Chimgan, Oʻzbekiston
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 1 360 m²
Продаётся дача в Чимгане 13,5 соток рядом густой Лес Продаёт дачный участок в Чимгане: -…
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
Kottej 8 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 4
Maydoni 14 000 m²
Qavatlar soni 2
$270 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 2 000 m²
Qavatlar soni 2
Адрес : Бустонлик тумани Чимган Площадь земли : хужжат буйича 11 сотки жойида 20 сотки Площ…
$320 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 214 m²
Qavatlar soni 1
Бустонлик тумани, Чимган МФЙ да #участка сотилади хужжат асосида 6 сотих, амалда 9 сотих. 5…
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский