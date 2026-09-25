Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Turar joy
  4. Uy

Chirchiqda uy sotib olish uchun

;
6 ob'ektlar topildi
Uy 6 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 1
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Kiring, yashang va dam oling. Chirchiq daryosi bo'yida uy, 6 sotix, qo'shimcha 2 sotix bog’ …
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in 1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 6 m²
Qavatlar soni 2
Продается дача! Элитный дачный поселок 6 соток по кадастру,по факту больше 2х этажный дом…
$190 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 245 m²
Qavatlar soni 1
Bo'stonliq tumanida tayyor dacha sotiladi. Hamma sharoitlari bilan srochna sotiladi
$85 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kottej 4 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Chirchiq shahrining yashil va sokin hududida joylashgan zamonaviy 2 qavatli uy kotteji! sot…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Sayriddin Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Qora bezakda keng 2 qavatli kottej kasalligi - to'liq to'ldirilgan jabhada va yaxshi saqlana…
$90 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Sayriddin Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Aranchi, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Aranchi, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
$135 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita