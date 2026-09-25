Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юкарычирчикский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Yukarichirchik District uy sotib olish uchun

;
10 ob'ektlar topildi
Shahar uyi 3 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Shahar uyi 3 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Iyk otada 3 xona 8 sotix hovli sotiladi 120.000$ ke…
$120
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 156 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся Дом (Участок) НОВЫЙ ТАШКЕНТ  Посёлок Ахмад Ясавий(Свердлов).  Дом состояние кор…
$48 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ким Пётр
Aloqa tillari
Русский
Kottej 4 xonalar _just_in Yik Ata, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Yik Ata, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 122 m²
Qavatlar soni 1
Коттедж 4-комнатный Юкоричирчикский район Ориентир: Йик Ота, в махалле   ▪️Комна…
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 5 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 172 m²
Qavatlar soni 1
Yangi O'zbekiston istirohat bog'idan Yangibozorga 2 km qolganda 3 km sokin ko'cha
$120 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Yangibazar, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Yangibazar, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 60 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся дом с участком 7,5 соток в центреЯнгибазара Юкоричирчикский район. Дом жилой,прове…
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy _just_in Belsen, Oʻzbekiston
Uy
Belsen, Oʻzbekiston
Maydoni 8 m²
Qavatlar soni 1
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 800 m²
$125 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 450 000 m²
Qavatlar soni 1
$80 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Yukarichirchik District, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
$125 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Yangibazar, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Yangibazar, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся участок (дом) в Янгибазаре Юкоричирчикский район 9 соток.  Площадь участка: 9 …
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita