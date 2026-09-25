Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Янгиюльский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Yangiyul district uy sotib olish uchun

;
4 ob'ekt topildi
Uy 9 xonalar _just_in Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 4
Maydoni 446 m²
Qavatlar soni 2
Uy sotiladi | Mirzo-Ulug'bek tumani  Mirzo Ulug‘bek tumani, Ibn Sino ko‘chasi, Limonariya  X…
$400 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 11 xonalar _just_in Agrotekhnik Stahkanov, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Agrotekhnik Stahkanov, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 2
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotiladi, Yangiyo'l shahrida. 16 akr, diqqatga sazovor Yangiyo'l yurak-nevrologik sanator…
$13
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 3 xonalar _just_in Yangiyul district, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Yangiyul district, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Men ipotekaga sotaman yoki katta uyimni, katta podvalli 2 qavatli dachani almashtiraman. Uyd…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Uy 6 xonalar _just_in Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Mirzo Ulugbek, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
2-каватли Участка ховли сотилади 15-сотух Янгийул тум м-39 трасса юзида жойлашган. Мирзо Улу…
$84 999
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real estate Nodirabegim
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita