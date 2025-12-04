  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$713
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей. Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE: Невероятно доступные цены. У…
STAR HOUSE BUILDINGS
STAR HOUSE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,373
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Maydoni 39–85 m²
9 ko'chmas mulk ob'ektlari 9
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи компле…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
72.0 – 85.0
54,380 – 57,057
Studiya kvartirasi
39.0 – 52.0
27,817 – 37,090
GRAND CAPITAL
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Mavrid Mavzesi
Turar-joy majmuasi Mavrid Mavzesi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$650
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 14
Mavrid Mavzesi Kvartirani oyiga boʻlib-boʻlib sotib olishingiz mumkin, oyiga 4,5 million soʻm toʻlaysiz. Batafsil  Uy siz uchun ekanligini bilamiz – Bu o'zgacha dunyo, shuning uchun biz nafaqat kvartirada, balki butun majmuada o'zingizni qulay his qilishingiz uchun barcha choralarni ko'rdik…
Iskander Buildings
Iskander Buildings
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Navruz Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$600
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 7
Navro'z Residence turar-joy majmuasi - klassdagi qulaylik! 1m2 narxi: 7 452 000 so'm 18 oygacha bo'lib to'lash. Manzil: Yangixayot tumani, Gishtkupryuk 1 xona - 43-44 kv.m 2 xonali - 59 kv.m Yangi bino haqida batafsil: &bul; Tugatish: qo'pol &bul; Turar joy klassi: Comfort &…
CHOSHTEPA HOUS
CHOSHTEPA HOUS
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Ness City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$35,043
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Ness Siti bilan eng yaxshi farovon hayotdan bahramand bo'ling! “New Tower City”dan qurilgan 16 qavatli zamonaviy bino Sergeli tumanida qulay joylashgan bo‘lib, shahar infratuzilmasiga qulay foydalanish imkoniyatiga ega. Turar-joy majmuasi umumiy maydoni 21 000 kvadrat metrni egallaydi, unda …
NESS-CITY
NESS-CITY
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " ZAMON "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 12
NRG ZAMON - это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни.   ЖК NRG ZAMON - современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и дом…
Ягона Уйлар Маркази
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Aero Town
Turar-joy majmuasi Aero Town
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$905
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 10
“Aero Town” turar-joy majmuasi xaridorlarga o'z biznesini yuritish uchun, oilalar uchun, universitetlarda o'qiydiganlar uchun 10 qavatli turar-joy kvartiralarini taklif etadi. 4 blokdan iborat 10 qavatli binolarda biznes va savdo sohasida rivojlangan infratuzilmaga ega kvartiralarning 9+10 q…
Kala group
Kala group
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Yangi Qumariq "
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,050
“Yangi Qumariq” — это комплекс новых жилых зданий от Dream House, предлагающий качественные квартиры с ремонтом. 16-этажные постройки, расположенные в Сергелийском районе, недалеко от Ташкентского аэропорта, привлекают удобной локацией, а также современным внешним видом. Комплекс занимает пл…
Dream House
Dream House
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " Fayzli Hayot "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окруж…
Ягона Уйлар Маркази
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Dreamland Aeroport
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,050
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Birinchi to'lov 0 so 'm 36 oyga bo' lib-bo 'lib to' lash Dreamland Development — dan sirli va hayajonli Yangi turar-joy majmuasi-Dreamland Aeroport️   Kelajak bilan uchrashishga tayyorlaning,  zamonaviy dizayn qulayliklar bilan uyg'unlashib, hayotingiz uchun eng zo'r joy yaratiladi. K…
DREAMLAND DEVELOPMENT
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Shoxsaroy Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Lcd «Shoxsaroy Residence» - bu konfor turar-joy majmuasi - siz orzu qilgan qulayliklarga ega sinf. Ushbu yangi loyiha 21 000 m² maydonni egallagan China House qurilish kompaniyasidan. Loyiha ideal va barcha zamonaviy talablarga javob berishi uchun ish eng yaxshi muhandis va dizaynerlar bilan…
China House
China House
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Yangi Qo'yliq
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Mejestic Build « tomonidan qurilgan »Yangi Qo'yliq– turar-joy majmuasidagi yangi qulay kvartiralar keyingi uyingiz uchun eng zo'r tanlovdir. Uning lakonik jabhasi balkonlar va atrofdagi yashil joylar bilan bezatilgan. U 3000 kvadrat metr maydonni egallaydi, ikkita bino va etti qavatdan ibora…
MAJESTIC BUILD
MAJESTIC BUILD
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Western housing
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$606
“Western housing” - это жилой комплекс комфорт - класса, состоящий из десятиэтажных зданий и просторного двора. Те, кто ценит простоту и качество, наслаждаясь могут жить в этих квартирах в тишине и покое со своими близкими. Кирпичные дома оборудованы скоростными лифтами. Кроме того, система …
RENAISSANCE BUILDINGS
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$35,535
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Maydoni 60–90 m²
4 ko'chmas mulk ob'ektlari 4
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под …
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
90.0
86,197
Studiya kvartirasi
60.0
57,465
GRAND CAPITAL
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
