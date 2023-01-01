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Residence

Toshkent, O‘zbekiston
dan
439,45M soʻm
;
4
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Parametrlar Parametrlar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
9
Kompleksdagi kvartiralar
kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 90.0
Narxi m², UZS 12,18M
Kvartira narxi, UZS 1,03B
Kompleksdagi ko'chmas mulk
Turlari
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Ob'ektning qiymati, UZS
kvartiralar Studiya kvartirasi
Maydoni, m² 60.0
Narxi m², UZS 12,18M
Kvartira narxi, UZS 684,00M
Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Метро 1 000 m
Детский сад 1 000 m
Школа 1 000 m
Остановка транспорта 20 m
Магазин 20 m
Торговый центр 600 m

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Agentlik: RED
Quruvchi: NRG
аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2 2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2 3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2 4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 м2 Жилой комплекс ZAMON дарит своим жителям не только красивое и комфортное жильё, но и создаёт уникальную атмосферу, способствующую гармонии и благополучию. Расположение в спокойном, но при этом развивающемся районе города позволяет насладиться уединением, но при этом иметь доступ ко всем необходимым удобствам. Использование надёжных материалов подарит ощущение полной уверенности и спокойствия. — уютные квартиры комфорт-класса; — закрытый и безопасный двор без машин, охрана, видеонаблюдение 24/7; — развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка; — авторская архитектура и ландшафтный дизайн; — использование только долговечных и надежных материалов, — металлопластиковые окна; — облагороженный зелёный двор; — workout, барбекю и детские игровые зоны; — собственный пруд на территории жилого комплекса; — дизайнерские холлы, дарящие атмосферу уюта и безопасности; — электрозамки, IP-видеодомофон с технологией FACE ID; — комнаты для колясок и самокатов в подъезде, кладовые помещения на цокольном этаже; — крытый подземный паркинг для автомобилей жителей и гостей, велопарковка. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Оставьте заявку — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
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Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Kvartira binosi ЖК Shofirkon Markaz
Kvartira binosi ЖК Shofirkon Markaz
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Quruvchi: MIROBI BUXORO
ЖК Shofirkon Markaz   На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК  "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные деревья, прогулочные дорожки, навесы для бесед и интерактивные игровые площадки для детей разных возрастов, выполненные в основном из экологически чистых материалов. Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса "Shofirkon Markaz" Окунитесь в роскошную и комфортную жизнь в этом замечательном жилом комплексе, где каждая деталь предназначена для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше.