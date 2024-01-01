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ЖК "Yangi Qumariq "

Toshkent, O‘zbekiston
dan
13,00M soʻm
;
5
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Kompleks haqida

“Yangi Qumariq” — это комплекс новых жилых зданий от Dream House, предлагающий качественные квартиры с ремонтом. 16-этажные постройки, расположенные в Сергелийском районе, недалеко от Ташкентского аэропорта, привлекают удобной локацией, а также современным внешним видом. Комплекс занимает площадь в 5000 квадратных метров и состоит из 21 блока. Между зданиями расположены уютные дворы с детскими площадками и паркингом, есть зоны для прогулок и занятия спортом. Большая часть территории озеленена кустарниками, деревьями и газонами, что создаст приятный микроклимат внутри комплекса. Между зелеными зонами есть скамейки и беседки, где можно проводить время в интересных беседах с соседями.

Расположение
Здесь все необходимое в двух шагах, чтобы вы по-настоящему чувствовали себя в комфорте: магазины, супермаркеты, аптеки и поликлиника. В пешей доступности находится школа № 29 и несколько детских садиков. Еще одно большое преимущество жилого комплекса — это то, что он близко расположен к станции метро. Такое расположение обеспечивает квартирам высокую ликвидность, а жильцам быстроту и надежность передвижения.

Цены на квартиры
В жилом комплексе доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры, площадь в которых варьируется от 31 до 68 квадратных метров. Апартаменты сдаются своим владельцам с ремонтом под ключ. А завершение строительных работ запланировано на конец 2023 года. Поспешите приобрести квартиру в безопасном и комфортном жилом комплексе по доступным ценам и удобным условиям оплаты! 

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Turar-joy majmuasi ЖК Mingchinor
Turar-joy majmuasi ЖК Mingchinor
Toshkent, O‘zbekiston
dan
586,00M soʻm
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Dasturchi "Millenium House" 2017-yildan buyon o‘z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda va yangi binolari o‘zining fasadini ham, farovon yashashini ham quvontiradigan ishonchli kompaniya sifatida o‘zini namoyon qildi. "MING CHINOR" turar-joy majmuasi - bu sizning qulayligingiz va xavfsizligingiz. Yunusobod tumanida 9 qavatli zamonaviy turar-joy binosi hovlisi boy. Qulay hayot uchun zarur boʻlgan barcha joylar “Ming Chinor” turar-joy majmuasiga yaqin joylashgan boʻlib, xavfsiz va qiziqarli oʻyinlar uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgani tufayli majmuaning obodonlashtirilgan hovlisi bolali aholining sevimli maskaniga aylanadi. < /p> To'lov turlari: 1) 100% toʻlov - 15% chegirma 2) 50% toʻlov - 10% chegirma va 6 oyga boʻlib toʻlash. 3) 40% toʻlov - 5% chegirma va 6 oyga boʻlib-boʻlib toʻlash.  Kvartira narxiga quyidagilar kiradi: Kirish temir eshik Oynali oynalar   Bino turi:  Monolit ramka, kuygan g'isht bo'lim orasidagi kuygan g'isht. kvartiralar ta'mirsiz, qo'pol pardozlashsiz sotiladi.  pol pardasi.  Shift balandligi 3,2 m   Infratuzilma: yashil hududlar, bolalar maydonchalari. Muassasa kuzatuv kameralari va xavfsizlik tizimi bilan jihozlanadi. Ob'ekt hududida yer va yopiq  to'xtash joyi
Quruvchi
Millennium House
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Quruvchi
Millennium House
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК "Надмес"
Kvartira binosi ЖК "Надмес"
Urgench, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Надмес"   Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечты.   Мы понимаем, что покупка новой квартиры должна быть комфортной и приятной. Наша преданная команда готова помочь вам, предоставляя экспертные консультации и индивидуальную поддержку, чтобы воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность.   Принимая во внимание наше стремление к устойчивому развитию,"My House" строит экологически чистые объекты, которые гармонируют с окружающей средой в жилом комплексе " Надмес "   Адрес: город Ургенч улица Ислама Каримова, ориентир напротив школы 2
Quruvchi
MyHouse
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Quruvchi
MyHouse
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Residence
Turar-joy majmuasi Residence
Toshkent, O‘zbekiston
dan
439,45M soʻm
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Maydoni 60–90 m²
4 ob'ekt 4
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.
Quruvchi
GRAND CAPITAL
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Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский