in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Yangi binolarni qidirish
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$555
Turar-joy majmuasi Samarqand Darvoza ko‘chasida, go‘zal poytaxtimizning tarixiy Shayxontoxur tumanida qurilmoqda. Premium, elita 12 qavatli Yevropa dizayni binosi 5 blok, 7 kirish, 438 xonadon, noyob arxitektura, travertin va sayqallangan hashamatli frantsuz fasad dizayni, katta obodonlashti…
Quruvchi
BM GROUP
Quruvchi
BM GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Nest one
Turar-joy majmuasi Nest one
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 51
Maydoni 33 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕ…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
33.0
132,000
Quruvchi
UPM
Quruvchi
UPM
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Gulobod"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$105,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Maydoni 69 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 8-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 69 м². Отличный свежий ремонт. С…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
69.0
105,000
Agentlik
Eugene Real Estate
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Gulobod
Turar-joy majmuasi ЖК Gulobod
Turar-joy majmuasi ЖК Gulobod
Turar-joy majmuasi ЖК Gulobod
Turar-joy majmuasi ЖК Gulobod
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$888
“Gulobod” - это один из самых красивых жилых комплексов комфорт - класса, строящихся в Ташкенте. Вы можете видеть, насколько правильна выбрана итальянская архитектура для этого здания. Строительная компания Dream House представила покупателям прекрасный проект площадью 10 000 м², расположенн…
Quruvchi
Dream House
Quruvchi
Dream House
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК NRG U-Tower
Turar-joy majmuasi ЖК NRG U-Tower
Turar-joy majmuasi ЖК NRG U-Tower
Turar-joy majmuasi ЖК NRG U-Tower
Turar-joy majmuasi ЖК NRG U-Tower
Turar-joy majmuasi ЖК NRG U-Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$2,001
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 26
③ U-minorada dobrob - Hashamatning yuqori qismida yangi uyingiz! Bu erda har kuni - bu sizning penthoxonangizning derazalaridan to'g'ridan-to'g'ri ochilgan shaharning ajoyib panoralari bilan boshlanadi. NRG U-minora biznes zonasining markazida joylashgan bo'lib, elita do'konlariga, nostan…
Quruvchi
NRG
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi ЖК Koh Ota
Turar-joy choragi ЖК Koh Ota
Turar-joy choragi ЖК Koh Ota
Turar-joy choragi ЖК Koh Ota
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Bazis-T ishlab chiqaruvchisidan «Koh Ota»-da qulaylik va hashamatda yashang! Turar-joy majmuasi 9 va 12 qavatli binolardan iborat bo'lib, u erda burchakli terasli qulay kvartiralar joylashgan. Hovlida o'yin va sport o'yinlari uchun o'yin maydonchalari, qulay gazebos va tetiklantiruvchi favvo…
Quruvchi
BAZIS-T
Quruvchi
BAZIS-T
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi U-TOWER / NRG
Turar-joy majmuasi U-TOWER / NRG
Turar-joy majmuasi U-TOWER / NRG
Turar-joy majmuasi U-TOWER / NRG
Turar-joy majmuasi U-TOWER / NRG
Turar-joy majmuasi U-TOWER / NRG
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 26
Maydoni 34–126 m²
10 ko'chmas mulk ob'ektlari 10
Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента. Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции. В наличии квартиры: 1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2 2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2 3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2 U-TOWER — уникальный проект, наход…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
33.9 – 72.2
76,200 – 157,400
Apartment 2 xonalar
85.5 – 125.9
237,700 – 246,900
Agentlik
RED
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Labzak Park City
Turar-joy majmuasi ЖК Labzak Park City
Turar-joy majmuasi ЖК Labzak Park City
Turar-joy majmuasi ЖК Labzak Park City
Turar-joy majmuasi ЖК Labzak Park City
Turar-joy majmuasi ЖК Labzak Park City
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Shahar markazida qulay joy Park City Labzak Shayxontohur tumanidagi Labzak va Zulfiyaxonim koʻchalari chorrahasida joylashgan. Piyoda masofada 5 ta bolalar bog'chasi, 4 dan ortiq maktab, tumanda 10 dan ortiq bog'lar, eng katta park “Navruz”gacha 450 m va A maydoniga. Temur mashinada atigi 8 …
Quruvchi
PARK CITY LABZAK
Quruvchi
PARK CITY LABZAK
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Kvartira binosi Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Kvartira binosi Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Kvartira binosi Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Kvartira binosi Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Kvartira binosi Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,500
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 22
Maydoni 60–1 390 m²
12 ko'chmas mulk ob'ektlari 12
Современная Комфортная квартира в Центре 250 м2. Минор. Анхор. Малика Современная Новостройка класса Комфорт: Вдоль набережной Анхор; мечеть MINOR; ТЦ Малика(Флешка) Площадь: 250 м2 7-комнат; более 2-х сан узлов (раздельных) Проект модно изменить Высотка из 22-х этажей Прекрасный вид…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
60.0 – 75.0
112,500 – 180,000
Apartment 2 xonalar
71.0 – 106.0
142,498 – 390,000
Apartment 3 xonalar
140.0 – 250.0
265,000 – 375,000
Kottej
360.0 – 1 360.0
300,000 – 719,999
Restoran
115.0
450,000
Investitsiya
1 390.0
1,50M
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Gulobod"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$85,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Maydoni 56 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 3-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 56 м². Отличный свежий ремонт. С…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
56.0
85,000
Agentlik
Eugene Real Estate
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Charx Novza"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 12
Новостройка Ташкента – Charx Novza Жилой комплекс Сharx Novza представляет собой жилье комфорт-класса, состоящее из двух кирпичных корпусов. Он имеет 12 этажей, потолки высотой 3.2 метра, а также черновую отделку. Будущие жильцы смогут оформить квартиру по своему вкусу. Комплекс располагает…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Chaqar
Turar-joy majmuasi Chaqar
Turar-joy majmuasi Chaqar
Turar-joy majmuasi Chaqar
Turar-joy majmuasi Chaqar
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 16
Chaqar turar-joy majmuasi tayyor uylar siz uchun 12 oyga muddatli to'lovga! Telefon 55-500-33-33 "Chaqar" turar-joy majmuasi butun umringiz davomida sizga zamonaviy qulayliklar beradi. Loyihaning umumiy maydoni 75 000 m². Biznes-klass majmuasida siz klassik uslubda va did bilan jihozlanga…
Quruvchi
O'zbegim Development
Quruvchi
O'zbegim Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Nest One
Turar-joy majmuasi Nest One
Turar-joy majmuasi Nest One
Turar-joy majmuasi Nest One
Turar-joy majmuasi Nest One
Turar-joy majmuasi Nest One
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 51
Новостройка Ташкента – Nest One "Нест" - это первый уникальный жилой небоскреб в Узбекистане. Здание построено по всем мировым стандартам. Оно состоит из 51 этажа, его высота 266.5 м. Застройщики жилого комплекса - Murad Buildings и турецкий партнер Ozguven. Строительство объекта планирую…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
