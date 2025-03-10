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Turar-joy majmuasi "Charx Novza"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25411
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Шайхантахурский район
  • Metro
    Tinchlik (~ 900 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Qo'shimcha

  • Дом сдан

Kompleks haqida

Новостройка Ташкента – Charx Novza
Жилой комплекс Сharx Novza представляет собой жилье комфорт-класса, состоящее из двух кирпичных корпусов. Он имеет 12 этажей, потолки высотой 3.2 метра, а также черновую отделку. Будущие жильцы смогут оформить квартиру по своему вкусу. Комплекс располагается в Шайхонтохурском районе. Красивый фасад здания выполнен в белом цвете.
Во внутреннем дворике находится хорошо оборудованная детская площадка, workout зона, места для прогулок и занятием спорта. В подъездах есть IP-домофоны, которые обеспечат дополнительную безопасность.
Инфраструктура
Жилой комплекс находится в тихом и развитом районе. Кроме того, в непосредственной близости есть: различные магазины, кафе, школы, аптеки, мечеть Сузук-Ота, Национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои, Дворец Дружбы Народов, ТРЦ Samarqand Darvoza, базар Чорсу и другие объекты инфраструктуры, что делает его удобным для проживания и обеспечивает быстрый доступ к необходимым услугам.
Комплекс имеет общую площадь 2.000 кв. м. У территории комплекса есть собственная открытая парковка, на которой жильцы могут оставлять свои автомобили.
Для удобного и быстрого перемещения по городу имеется станция метро Novza. Дорога на транспорте займет всего 6 минут.
Цены на квартиры в комплексе Charx Novza
Сдача объекта назначена на 2025.01.01. Всего представлено 9 разных планировок квартир. В некоторых имеются открытые террасы с видом на город. Среди предложенных вариантов:
1-комнатые квартиры от 31 до 37 квадратных метров. Цена стартует от 429.000.000 сумов.
2-комнатные квартиры от 48 до 63 кв. м. Цены на них начинаются от 654.500.000 сумов.
3-комнатные квартиры от 70 до 86 квадратных метров. Их стоимость начинается от 957.000.000 сумов. 4-комнатые квартиры 121 кв. м. И стартовая цена 1.665.125.000 сумов.
Для уточнения деталей и получения более подробной информации просьба связываться с застройщиком.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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