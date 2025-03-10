Turar-joy majmuasi Nest One

Новостройка Ташкента – Nest One



"Нест" - это первый уникальный жилой небоскреб в Узбекистане. Здание построено по всем мировым стандартам. Оно состоит из 51 этажа, его высота 266.5 м. Застройщики жилого комплекса - Murad Buildings и турецкий партнер Ozguven. Строительство объекта планируют завершить в декабре 2021 года.

Жилой комплекс спроектирован в стиле модерн. Фундамент здания сделан по системе Barret, которая позволяет постройке выдержать землетрясение в 9 баллов. Фасадная система дома была рассчитана на основании проведенных испытаний по ветровым потокам. Продуманы системы пожарной безопасности, вентиляции. Собственная управляющая компания будет решать коммунальные, технические и бытовые вопросы комплекса.



Инфраструктура



Жилой комплекс расположен в Мирабадском районе по улице Батыра Закирова, на территории "Ташкент Сити". Это деловой центр города с парком, бутиками, кофейнями, бульваром, игровой зоной для детей. С верхних этажей открывается прекрасный вид на вершины снежных гор, красивый городской ландшафт и озеро.

Приобретая даже самую маленькую квартиру, владельцы получают доступ ко множеству разнообразных зон с комфортом 5-звездочного отеля. Жители смогут пользоваться различными зонами для укрепления здоровья и проведения интересного досуга в кругу семьи и соседей. Это спортивный зал, пилатес, бассейн, хамам, баня, боксерский ринг, бильярд, настольный теннис, кинозал, зал караоке, конференц-зал, большой зал для приемов, библиотека, игровая комната, обсерватория и другое. Для жителей огромного дома все будет в шаговой доступности.



Цены на квартиры в жилом комплексе Nest One



В комплексе спроектировано 746 квартир с количеством комнат от 1 до 4 и площадью 37-89 кв.м. Для всех желающих установят систему "умного дома". С помощью нее можно будет дистанционно регулировать все системы в доме. В доме установят камеры круглосуточного видеонаблюдения, будет работать служба безопасности.

Продажа квартир открыта в сентябре 2019 года. Для получения подробной информации от застройщика оставьте сообщение на нашем сайте или позвоните по указанному номеру.