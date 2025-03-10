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Turar-joy majmuasi Nest One

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
5
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25377
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Шайхантахурский район
  • Metro
    Tinchlik (~ 900 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    51

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Дом сдан

Kompleks haqida

Новостройка Ташкента – Nest One

"Нест" - это первый уникальный жилой небоскреб в Узбекистане. Здание построено по всем мировым стандартам. Оно состоит из 51 этажа, его высота 266.5 м. Застройщики жилого комплекса - Murad Buildings и турецкий партнер Ozguven. Строительство объекта планируют завершить в декабре 2021 года.
Жилой комплекс спроектирован в стиле модерн. Фундамент здания сделан по системе Barret, которая позволяет постройке выдержать землетрясение в 9 баллов. Фасадная система дома была рассчитана на основании проведенных испытаний по ветровым потокам. Продуманы системы пожарной безопасности, вентиляции. Собственная управляющая компания будет решать коммунальные, технические и бытовые вопросы комплекса.

Инфраструктура

Жилой комплекс расположен в Мирабадском районе по улице Батыра Закирова, на территории "Ташкент Сити". Это деловой центр города с парком, бутиками, кофейнями, бульваром, игровой зоной для детей. С верхних этажей открывается прекрасный вид на вершины снежных гор, красивый городской ландшафт и озеро.
Приобретая даже самую маленькую квартиру, владельцы получают доступ ко множеству разнообразных зон с комфортом 5-звездочного отеля. Жители смогут пользоваться различными зонами для укрепления здоровья и проведения интересного досуга в кругу семьи и соседей. Это спортивный зал, пилатес, бассейн, хамам, баня, боксерский ринг, бильярд, настольный теннис, кинозал, зал караоке, конференц-зал, большой зал для приемов, библиотека, игровая комната, обсерватория и другое. Для жителей огромного дома все будет в шаговой доступности.

Цены на квартиры в жилом комплексе Nest One

В комплексе спроектировано 746 квартир с количеством комнат от 1 до 4 и площадью 37-89 кв.м. Для всех желающих установят систему "умного дома". С помощью нее можно будет дистанционно регулировать все системы в доме. В доме установят камеры круглосуточного видеонаблюдения, будет работать служба безопасности.
Продажа квартир открыта в сентябре 2019 года. Для получения подробной информации от застройщика оставьте сообщение на нашем сайте или позвоните по указанному номеру.

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Toshkent, O‘zbekiston

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