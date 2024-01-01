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ЖК Chaqar

Toshkent, O‘zbekiston
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Kompleks haqida

Жилой комплекс "Chaqar" обеспечит вам современные удобства на протяжении всей вашей жизни. Общая площадь проекта составляет 75 000 м². В комплексе бизнес - класса можно увидеть 4 шестнадцатиэтажных дома в классическом стиле и со вкусом обставленный двор. Помимо многоэтажных домов, в комплексе есть и бизнес - центр. В домах установлены прочные лифты грузоподъемностью до 1 000 кг. Открытые террасы, расположенные на верхних этажах домов, понравятся каждому. В зонах отдыха, организованных на свежем воздухе, ваши семейные мероприятия или летние каникулы будут веселыми.

Инфраструктура ЖК “Chaqar”
Комплекс расположен в Яккасарайском районе в нескольких минутах ходьбы от метро Халклар Дустлиги. В шаговой доступности находится торговый центр Samarkand Darvoza, ресторан, рынок, школа, детский сад, супермаркет Korzinka и поликлиника.

Детский сад, организованный во дворе, является отличным удобством для молодых семей. Подземные и надземные парковки построены так, чтобы автомобили жителей и их гостей могли без проблем разместились. На красочной игровой площадке ваши дети будут полны счастья и радости. Растения и деревья, посаженные во дворе, создают приятное настроение для жителей.

Квартиры ЖК “Chaqar”
Планируемое количество квартир в комплексе составляет 384. Однокомнатные, двухкомнатные и четырехкомнатные квартиры имеют готовый ремонт. Квартиры с высотой потолка 2,8 м имеют площадь от 42 м² до 97 м².

Yangi bino joylashgan joy
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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