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ЖК Gulobod

Toshkent, O‘zbekiston
dan
11,00M soʻm
;
4
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Kompleks haqida

“Gulobod” - это один из самых красивых жилых комплексов комфорт - класса, строящихся в Ташкенте. Вы можете видеть, насколько правильна выбрана итальянская архитектура для этого здания. Строительная компания Dream House представила покупателям прекрасный проект площадью 10 000 м², расположенный в идеальном месте. В девятиэтажном комплексе планируется строительство дуплекс квартир. Это отличное предложение для тех, кто не может определиться с покупкой дома или квартиры. Такие варианты очень удобны для многодетных семей.

Инфраструктура ЖК “Gulobod”
Комплекс находится в 9 минутах ходьбы от метро Chorsu. В непосредственной близости расположен университет, школа, парк, торговый центр, детский сад и базар. Также, недалеко от комплекса находятся кинотеатры и музеи для культурного отдыха.

В центре двора можно увидеть небольшой фонтан, вокруг которого высажены декоративные деревья и цветы. Чтобы дети могли находиться под присмотром родителей, в самом комплексе организована игровая площадка. Есть подземная и надземная парковка, чтобы все автомобили могли разместиться без проблем.

Квартиры ЖК “Gulobod”
Камеры наблюдения установлены для обеспечения безопасности квартир и домовладельцев. Площадь квартир, в которых выполнен базовый ремонт, составляет от 39 м² до 120 м². На верхнем этаже находится мансарда. Компания создала для вас возможность платить фиксированную цену в рассрочку на 20 месяцев.

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Boshqa komplekslar
Turar-joy choragi 5 Avenue
Turar-joy choragi 5 Avenue
Yangiiul, O‘zbekiston
dan
256,00M soʻm
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
5 Avenue - Yangiyo‘l shahrida joylashgan to‘qqiz qavatli zamonaviy turar-joy majmuasi 96 oilaga mo‘ljallangan. Butun turar-joy majmuasining o‘ziga xosligi shundaki, u “Shahar ichidagi shahar” konsepsiyasi bilan keng ko‘lamli loyihaning boshlanishi bo‘ladi. - bu erda har bir rezident o'zini farovon hayotdan mahrum qilmasdan majmuaning ichki infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Infratuzilma Majmua yaqinida supermarketlar, do'konlar, bog'lar, kasalxonalarga ega o'quv muassasalari va boshqa jamoat joylari ko'rinishida farovon hayot uchun zarur bo'lgan hamma narsa mavjud. Bundan tashqari, turar-joy majmuasi aholi uchun yanada qulayroq yashash uchun o‘zining keng infratuzilmasiga ega bo‘ladi. Uy-joy majmuasidagi kvartiralarning narxlari Turar-joy majmuasi qurilishi 2024-yilda yakunlanadi va 96 ta xonadon foydalanishga topshiriladi. Xaridorlar qazish bosqichida kvartira sotib olish imkoniyatiga ega, bu esa ko'chirish xarajatlarini sezilarli darajada tejash imkonini beradi. 1, 2 va 3 xonali kvartiralarni har xil kvadrat metrlar va maketlarning katta tanlovi bilan sotib olish mumkin. Kvartiralar toʻliq va boʻlib-boʻlib toʻlash imkoniyati bilan sotiladi.
Quruvchi
INNO HOMES
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Quruvchi
INNO HOMES
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК "Сокин Сити"
Turar-joy choragi ЖК "Сокин Сити"
Andijan, O‘zbekiston
dan
6,50M soʻm
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Uy-joy majmuasi haqida "Sokin City" biznes-klassidagi yangi turar-joy majmuasi Andijon markazidagi Reverem uyi tomonidan qurilgan. Ishonchli poydevorga ega o‘n ikki qavatli binolar ilg‘or texnologiyalar va yuqori sifatli materiallardan foydalangan holda barpo etildi.  Turar-joy majmuasi hududida o'yin-kulgi Majmuamiz hududida oilangizning kichik bolalari uchun maxsus o'yin maydonchalari mavjud, chunki farzandlarimiz bo'sh vaqtlarini maroqli va maroqli o'tkazishlari kerak. “Sokin Siti” turar-joy majmuasini loyihalash Majmua binolarining o'ziga xos tashqi ko'rinishi atrofdagi ko'rinishdan yaxshi farq qiladi. Kirishlarning ichki bezagi hech qanday tarzda materiallarning sifati va dizaynning go'zalligidan kam emas. Arxitektorlar kelajakdagi aholi uchun hamma narsani eng kichik detallargacha rejalashtirishga katta e'tibor berishdi. Yangi kvartirada ta'mirlashni amalga oshirish uchun ishlab chiquvchi tajribali quruvchilarning xizmatlarini taklif qilishi mumkin. Kvartiralar sizning tasavvuringiz uchun tayyor holda sotilganligi sababli. Manzil: Andijon shahri, yangi bozor maydoni, A. Musaeva ko'chasi. Belgilangan joy:  Navruz Mall koʻchasi.
Quruvchi
REVEREM HOUSE
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Quruvchi
REVEREM HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
"Botanika" turar-joy majmuasi sinf qulayligi, monolit texnologiyadan foydalangan holda ishlab chiqarilgan  Mirzo Ulug‘bek tumani, Oliy Himmat mahallasida. Toshkentda yangi bino 9 qavatli turar-joy majmuasi Toshkent shahrida maroqli yashash uchun barcha zarur narsalar bilan jihozlangan. 24 soatlik qo‘riqlash tizimi aholi xavfsizligini nazorat qiladi, hovlida bolalar maydonchasi va o‘zining yer osti avtoturargohi mavjudligi hayotga qulaylik bag‘ishlaydi. Infratuzilma Majmua shahar markazidan atigi bir necha daqiqalik masofada joylashgan bo'lib, yaqin atrofda Xavos va Korzinka supermarketlari, bozor va bir nechta bolalar bog'chalari joylashgan maktablar joylashgan. Turar-joy majmuasidagi kvartiralarning narxlari Maydoni 29 dan 116 kvadrat metrgacha bo'lgan 1, 2 va 3 xonali kvartiralarni sotib olish mumkin, ular darhol ijaraga beriladi, to'liq qurib bitkazilgan.
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
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Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский