“Gulobod” - это один из самых красивых жилых комплексов комфорт - класса, строящихся в Ташкенте. Вы можете видеть, насколько правильна выбрана итальянская архитектура для этого здания. Строительная компания Dream House представила покупателям прекрасный проект площадью 10 000 м², расположенный в идеальном месте. В девятиэтажном комплексе планируется строительство дуплекс квартир. Это отличное предложение для тех, кто не может определиться с покупкой дома или квартиры. Такие варианты очень удобны для многодетных семей.



Инфраструктура ЖК “Gulobod”

Комплекс находится в 9 минутах ходьбы от метро Chorsu. В непосредственной близости расположен университет, школа, парк, торговый центр, детский сад и базар. Также, недалеко от комплекса находятся кинотеатры и музеи для культурного отдыха.



В центре двора можно увидеть небольшой фонтан, вокруг которого высажены декоративные деревья и цветы. Чтобы дети могли находиться под присмотром родителей, в самом комплексе организована игровая площадка. Есть подземная и надземная парковка, чтобы все автомобили могли разместиться без проблем.



Квартиры ЖК “Gulobod”

Камеры наблюдения установлены для обеспечения безопасности квартир и домовладельцев. Площадь квартир, в которых выполнен базовый ремонт, составляет от 39 м² до 120 м². На верхнем этаже находится мансарда. Компания создала для вас возможность платить фиксированную цену в рассрочку на 20 месяцев.