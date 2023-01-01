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U-TOWER / NRG

Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
9
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Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента.
Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции.

В наличии квартиры:
1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2
2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2
3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2

U-TOWER — уникальный проект, находящийся в одном из самый престижных районов Ташкента. Комфортное расположение, развитая инфраструктура и потрясающие виды на город. Полностью закрытая и охраняемая территория. Передовые стандарты качества.

— квартиры бизнес-класса;
— полностью закрытая и охраняемая 24/7 территория;
— защита от влаги, жары и холода; звуко- и шумоизоляция;
— отделка из мрамора и алюминия;
— дизайнерские холлы с зонами отдыха и консьержным сервисом;
— комната для просвещения, коворкинг, комната для приёма гостей, а также игровая комната для детей в самом доме;
— тренажёрный зал и фитнес-клуб;
— зелёный и тихий двор;
— одно- и двухуровневые пентхаусы с витражными окнами;
— смотровая площадка для жителей.

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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Позвоните по номеру —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Qo'shimcha ravishda

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Biznes-klass
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolitik g'isht
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2023
Qavatlar soni
Qavatlar soni
26
Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
Kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 31.5 – 67.6
Narxi m², UZS 31,16M – 47,75M
Kvartira narxi, UZS 1,31B – 3,11B
Kvartiralar 2 xonalar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS Talab bo'yicha narx
Kvartira narxi, UZS 3,43B
Yangi bino joylashgan joy
Tashkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Метро 400 m
Магазин 450 m
Торговый центр 1 000 m
Школа 550 m
Школа 660 m
Школа 710 m
Детский сад 640 m

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Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Tashkent, O‘zbekiston
dan
540,49M soʻm
Maydoni 32–64 m²
50 ob'ektlar 50
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Golden House
Ekologik chorak « Assalom Havo » – Yashnobod tumanining sokin va qulay kvartalida joylashgan Oltin uyning yangi loyihasi. Kompleks ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich allaqachon qurilgan, sakkizta 5 qavatli uydan iborat, 2-bosqich beshta 9 qavatli uydan iborat bo'lib, qurilishning faol bosqichida. Loyiha o'zining asl arxitekturasi, obodonlashtirilgan hududi bilan ajralib turadi va – 2,12 gektar maydonni egallaydi. Assalom Havo – eko-chorak shovqindan uzoqda joylashgan yashil hududda arzon uy-joy qidirayotganlar uchun ideal, ammo rivojlangan infratuzilma va tezda shahar markaziga borish qobiliyati bilan.