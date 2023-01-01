U-TOWER / NRG

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента.
Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции.
В наличии квартиры:
1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2
2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2
3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2
U-TOWER — уникальный проект, находящийся в одном из самый престижных районов Ташкента. Комфортное расположение, развитая инфраструктура и потрясающие виды на город. Полностью закрытая и охраняемая территория. Передовые стандарты качества.
— квартиры бизнес-класса;
— полностью закрытая и охраняемая 24/7 территория;
— защита от влаги, жары и холода; звуко- и шумоизоляция;
— отделка из мрамора и алюминия;
— дизайнерские холлы с зонами отдыха и консьержным сервисом;
— комната для просвещения, коворкинг, комната для приёма гостей, а также игровая комната для детей в самом доме;
— тренажёрный зал и фитнес-клуб;
— зелёный и тихий двор;
— одно- и двухуровневые пентхаусы с витражными окнами;
— смотровая площадка для жителей.
Имеется рассрочка и ипотека.
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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.
Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.
Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.
Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL
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Позвоните по номеру —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
|Метро
|400 m
|Магазин
|450 m
|Торговый центр
|1 000 m
|Школа
|550 m
|Школа
|660 m
|Школа
|710 m
|Детский сад
|640 m