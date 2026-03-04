  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi Премиум-класса Turon | продажа квартир Кибрай 1-3 комн. квартиры

Kibray, Oʻzbekiston
dan
$630,00M
;
2
ID: 34027
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Viloyat
    Toshkent viloyati
  • Tuman
    Кибрайский район
  • Shahar
    Кибрай

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    6

Kompleks haqida

🏗 Turon | Renaissance Building
Жилой комплекс премиум-класса, где современные технологии встречаются с уютом. Уникальность проекта — в его энергонезависимости: солнечные панели обеспечат работу лифтов и освещение даже при городском отключении электричества!

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай (махалля Алишеробод). Престижное и тихое направление.
Ботанический сад и Ташкентский Зоопарк — в шаговой доступности.
Westminster International School, Университет Инха.
Парк «Локомотив» для вечерних прогулок.
Метро «Буюк Ипак Йули» — 7 минут на авто.

🏢 О комплексе:
Класс: Премиум
Этажность: 6, 7 и 8 этажей
Срок сдачи: II Квартал 2027 г.
Удобства: Сейсмостойкость 9 баллов, закрытый двор без машин, видеонаблюдение 24/7, длинный фонтан на территории, 9 детских площадок (включая 2 зимние!), зоны барбекю и Потолки 3 метра и панорамные окна «в пол».

🔑 Доступные планировки: 1, 2, и 3-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 630 000 000 до 11 137 500 000 сум.

Также есть коммерческие помещения в продажу на 1 и 2 этажах

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
1 000 000 сум/м² — при 100% оплате
700 000 сум/м² — при 50% оплате
500 000 сум/м² — при 30% оплате

Joylashuvi xaritada

ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Orqaga Arizani qoldiring
