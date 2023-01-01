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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Family Park это уникальный жилой комплекс,
каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален.

Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.

Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания, является арматура. Поэтому при строительстве жилых комплексов «Family Park » применяется фурнитура А400 и А500 диаметром 25 мм, отвечающая всем стандартам и необходимая в современном современном строительстве. Эти материалы относятся к продуктам высочайшего качества, сочетающим в себе стабильность и гибкость с максимальной прочностью.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Konfor-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Yetkazib berish yili
Yetkazib berish yili
2024
Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
Kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 53.0 – 84.0
Narxi m², UZS 4 011 489 – 5 078 626
Kvartira narxi, UZS 269 170 000 – 411 176 262
Kompleksdagi ko'chmas mulk
Turlari
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Ob'ektning qiymati, UZS
Kvartiralar Kvartira
Maydoni, m² 46.0 – 84.0
Narxi m², UZS 3 503 737 – 45 665 155 919
Kvartira narxi, UZS 216 708 522 – 2 465 918 421 728
Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди отвечают всем потребностям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры должны быть переданы их владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура Характеристики садов жилого комплекса. Управляйте двором с детской площадкой, чтобы дети могли весело провести время на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка и круглосуточные видеокамеры на территории с камерами, предоставленными вами, вашей семьей или вашим автомобилем. Установка гондол и составных насадок для навесного оборудования. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Заравшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
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