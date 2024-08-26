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ЖК  Lesopark Avenue

Kokand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
7
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Viloyat
    Farg'ona Viloyati
  • Shahar
    Коканд

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2023

Kompleks haqida

ЖК  Lesopark Avenue

 

От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.

 

В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам.

Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.

 

В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.

Yangilangan: 27/08/24

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Quruvchi
VOSTOCHNIY ELEMENT
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Quruvchi
VOSTOCHNIY ELEMENT
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Yangiiul, O‘zbekiston
dan
7,50M soʻm
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 8
Uzun uylar LCD « Baxt » da arzon narxlarda to'liq ta'mirlangan kvartiralarni taklif etadi. Yangiyol shahrida, rivojlangan infratuzilmada joylashgan, to'liq ta'mirlangan kvartiraning 1 kvadrat metrining narxi 7550 ming so'mdan boshlanadi. Kvartiralarda quyidagi imkoniyatlar mavjud:  1 xona 41 - 55 m ²  2-xona 57 - 71 m ² LCD afzalliklari: 9 qavatli g'ishtli uylar 24 oygacha foizsiz to'lovlar. Yaxshi rivojlangan infratuzilma Tayyor kvartiralarni ta'mirlash Bolalar maydonchasi Bizning xonadonlarimiz energiya samaradorligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish va sizning qulayligingiz va tejashingizni maksimal darajada oshirish uchun barqaror qurilish texnikasini o'z ichiga oladi. Biz yangi uy sotib olish muhim qaror ekanligini tushunamiz va mijozlarimizga to'siqsiz sotib olish tajribasini taqdim etishga sodiqmiz. Moliyalashtirishning bir qator imkoniyatlari mavjud bo'lib, biz o'z uyingiz haqidagi orzuingizni ro'yobga chiqarishda yordam beradigan nufuzli moliya institutlari bilan yaqindan ishlaymiz. – kompleksini etkazib berish muddati 2024 yil 3-chorak.
Quruvchi
TALL HAUSES
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TALL HAUSES
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Sharq residence
Kvartira binosi ЖК Sharq residence
Buxoro, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Sharq residence   Sharq residence квартиры премиум-класса. Лучший подарок для вашей семьи самые удобные и безопасные современные дома. Для тех, кто ценит качество Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса. Удобное расположение. Высокая прочность. Современный  дом. 24/7 видеонаблюдение. Круглосуточное обслуживание. Лифт непрерывный. Со вкусом оформленный подъезд 24 месяца бесплатного обслуживания Окна от компании "TERMO" Беседки и зеленые зоны   Жилой комплекс предоставляет квартиры с пред-чистовой отделкой, от однокомнатных площадью 68 м² до четырехкомнатных 102 м². Высокие потолки в них позволят вам воплотить все свои самые смелые задумки по интерьеру в реальность. Из просторных балконов с изящной кованой решеткой открывается чудесный вид на внутренний облагороженный двор.
Quruvchi
Shakirov Developer Group
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Quruvchi
Shakirov Developer Group
Aloqa tillari
Русский
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