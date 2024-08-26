ЖК Lesopark Avenue

От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.

В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам.

Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.

В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.