_item_complex_h1_

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Navoiy, O‘zbekiston
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Kompleks haqida

Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR 
– это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.

Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане. 

В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Инфраструктура

Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только.

MUHTASHAM UYLAR 2-комнатные квартиры имеют площадь от 60,27 до 63,79 кв.м.
3-комнатные квартиры от 80,71 до 99,24 кв.м 

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Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
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Navoiy, O‘zbekiston
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Quruvchi: FAYZLI UYLAR
Добро пожаловать в « FAYZLI UYLAR» —  строительную компанию Намангана, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность. Откройте для себя новую коллекцию квартир в очаровательной Самаркандской области, где сочетаются роскошь и комфорт. В FAYZLI UYLAR мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Оплатите всего 30% от стоимости квартиры в комплексе «FAYZLI UYLAR» и получите предложение о беспроцентной рассрочке на покупку жилья. FAYZLI UYLAR — выгодные условия покупки для вас!
Kvartira binosi Family Park
Kvartira binosi Family Park
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Maydoni 46–84 m²
19 ob'ektlar 19
Taslim bo'lish: 2024
Family Park это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках. Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания, является арматура. Поэтому при строительстве жилых комплексов «Family Park » применяется фурнитура А400 и А500 диаметром 25 мм, отвечающая всем стандартам и необходимая в современном современном строительстве. Эти материалы относятся к продуктам высочайшего качества, сочетающим в себе стабильность и гибкость с максимальной прочностью.
Turar-joy majmuasi ЖK "Бунёдкор"
Turar-joy majmuasi ЖK "Бунёдкор"
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dan
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2 ob'ekt 2
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: MODERN HOUSE Ж.K "Бунёдкор"